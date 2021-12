Wielertenues 2022: INEOS Grenadiers presenteert nieuwe outfits

INEOS Grenadiers heeft de nieuwe tenues gepresenteerd voor het aankomende wielerseizoen. De Britse formatie wist afgelopen zomer, na een samenwerkingsverband van vijf jaar met Castelli, met het Belgische bedrijf Bioracer een nieuwe kledingpartner te strikken.

Na samenwerkingen met Rapha en Castelli zal de Britse sterrenformatie nu de krachten bundelen met Bioracer, het Belgische bedrijf met zijn uitvalsbasis in Tessenderlo. INEOS Grenadiers gooit het ontwerptechnisch gezien overigens niet helemaal over een andere boeg, maar wie goed kijkt ziet toch duidelijk nieuwe accenten.

“Bioracer heeft voor de ploeg een uniek tenue ontworpen om in te trainen en te koersen”, klinkt het in een persbericht. “Een tenue waarin je je de snelste renner voelt. Of dat nu bergop of bergaf is, offroad of op de weg, in een tijdrit of in een sprint. Dit alles onder één motto: ‘This is how fast feels!’.”

Het oude tenue van INEOS Grenadiers - foto: Cor Vos Zoek de verschillen - foto: Bioracer/INEOS Grenadiers foto: Bioracer/INEOS Grenadiers foto: Bioracer/INEOS Grenadiers

Filippo Ganna, Richard Carapaz en Tom Pidcock stonden model bij de presentatie van de truitjes. “Het nieuwe design is een stijlvolle balans tussen donkerblauw en het dieprood van de twee hoofdsponsors. Het is een shirt met enkele gedurfde vernieuwingen”, concludeert INEOS Grenadiers.