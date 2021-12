Wielertenues 2022: BORA-hansgrohe gaat voor nieuw design

BORA-hansgrohe heeft haar tenue voor 2022 gepresenteerd. De Duitse ploeg kiest voor ongeveer dezelfde kleuren als de afgelopen jaren, maar verandert het nodige aan de compositie van het shirt. Het tricot bestaat nu uit verschillende vakken, waarin naast zwart en rood vooral verschillende tinten groen terugkeren.

Naast de kleding, hebben ook het materiaal en de accessoires van de ploeg een make-over ondergaan. Fietsleverancier Specialized en kledingsponsor Le Col hebben daarvoor inspiratie opgedaan bij collegesporten uit de Verenigde Staten. “De naam van de collectie is “No Off Season”, waarmee we verwijzen naar de vriendschap binnen het team. We willen ermee zeggen dat ware vriendschap geen onderbrekingen kent”, verklaart teammanager de naam die aan de kleding is gegeven.