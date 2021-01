Wielertenues 2021: UAE verandert van kledingsponsor, maar shirt blijft vertrouwd

UAE Emirates heeft zijn nieuwe tenue voor 2021 gepresenteerd. De formatie uit het Midden-Oosten van Tourwinnaar Tadej Pogacar ruilde kledingsponsor Champion System in voor het Spaanse GOBIK.

Het design oogt vertrouwd. De ploeg rijdt ook in 2021 met een wit shirt met een rode horizontale band op de borst. De armen zijn nu zwart met rood in plaats van wit.

Het nieuwe tenue wordt getoond door Davide Formolo, Tadej Pogacar en Matteo Trentin. Italiaan Trentin is één van de vier nieuwkomers bij de ploeg. Ook de Pool Rafal Majka (Bora Hansgrohe), de Zuid Afrikaan Ryan Gibbons (NTT) en de Spanjaard Juan Ayuso (Colpack Ballan) zijn nieuw in 2021.

New year, new design! 👀

We are proud to team up with #Gobik who will be our official kit supplier for the next two seasons.

Let us know what you think in the comments.👇🏻#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/O3CDOpr6ak

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) January 1, 2021