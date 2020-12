Wielertenues 2021: Lichte outfits voor BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe heeft het nieuwe tenue onthuld voor 2021. Het ontwerp komt erg overeen met de shirts die de ploeg afgelopen jaar in de Tour de France droeg.

BORA-hansgrohe hield afgelopen seizoen vast aan het bekende recept: zwart tot op de borst met een groen streeppatroon daaronder. In de Tour de France koos de ploeg voor een lichter ontwerp, net als in 2019 overigens. Dat shirt blijkt in de smaak te vallen, want nu gaat het team het hele jaar in de lichtgrijze kleurstelling met groene verfstrepen rijden. Volgens het team moet het tenue altijd ‘zijn waarden weerspiegelen en zowel de historie als het karakter respecteren’.

“Als WorldTeam ligt onze eerste prioriteit altijd bij presteren. De afgelopen jaren hebben we met Sportful nauw samengewerkt om extreem snel materiaal te ontwikkelen. Maar tegelijk willen we onze fans en renners ook opvallende ontwerpen voorschotelen. Daarom hebben we voor lichtgrijs gekozen als hoofdkleur. Sportful is ervan overtuigd dat zachte grijstinten steeds meer een trend worden, dus daar gaan we graag ik mee”, aldus ploegmanager Ralph Denk.

Presenting the BORA – hansgrohe @sportful kit for 2021.

No matter where you are, a team is a team. 2021: The game is on.#sportful #liveit

What do you think about our new jersey? 🤔 pic.twitter.com/hYpd9ubb78

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) December 18, 2020