Wielertenues 2021: Israel Start-Up Nation kiest voor nieuw model met meer blauw

Israel Start-Up Nation heeft het wielertenue voor 2021 geopenbaard. De WorldTour-formatie van aanwinst Chris Froome kiest voor een nieuw model met minder wit en lichtblauw, maar meer donkerblauw.

Opvallend is het verdwijnen van sponsor Katusha op het shirt. Israel-Start Up Nation kocht in 2019 de WorldTour-licentie van Katusha-Alpecin, waarna de naam van sponsor Katusha nog een jaar op de borst van het shirt was te vinden. Jinga, het bedrijf dat de fietskleding voor Israel Start-Up Nation maakt, staat nu op dezelfde plek. Onderaan het shirt staat nu ook een tweede ster, die vermoedelijk het logo van Israël moet verbeelden.

Israel Start-Up Nation telt veel nieuwe namen in het aankomende wielerseizoen. Naast Froome maakten ook Sep Vanmarcke, Michael Woods, Patrick Bevin, Alessandro De Marchi en Daryl Impey de overstap naar de ambitieuze wielerploeg.