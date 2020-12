Wielertenues 2021: Caja Rural presenteert vernieuwd groen-wit shirt

Caja Rural Seguros-RGA is helemaal klaar voor het nieuwe wielerseizoen, nu de Spaanse formatie het tenue voor 2021 heeft geopenbaard. De ploeg koerst ook komend jaar in een overwegend groen-wit tenue, al zijn er wel wijzigingen in vergelijking met afgelopen seizoen.

Aan Josu Etxeberria, Jon Barrenetxea en Jokin Murguialday, de drie nieuwe rekruten van de Spaanse ploeg, de eer om als eerste renners te poseren in het tenue voor aankomend seizoen. Wat vooral opvalt is dat de bovenkant van het shirt wit is gemaakt. Vorig jaar waren enkel de mouwtjes en een baan op de borst met de hoofdsponsor wit van kleur. Daarnaast is er gekozen voor een donkere variant groen. De broek houdt haar vertrouwde zwarte kleur.