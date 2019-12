Wielertenues 2020: Movistar blijft lichtblauw, andere kampioenstrui Valverde donderdag 19 december 2019 om 10:40

Movistar heeft gekozen voor een nieuw design van de Spaanse kampioenstrui van Alejandro Valverde. Waar de ploeg jarenlang koos voor het ‘standaard’ blauwe Movistar-tenue met een kleine Spaanse band, is voor 2020 gekozen voor een wit shirt met duidelijke vlag op de borst.

Het reguliere tenue van de WorldTour-ploeg blijft lichtblauw. Gekozen is voor een langzame overgang van heel lichtblauw op de schouders, naar donkerblauw onderaan de buik. Het shirt is voorzien van een stippenpatroon en de herkenbare ‘M’ op de borst van sponsor Movistar. Het truitje is ontworpen door Alé.

De vrouwen van Movistar rijden volgend jaar in precies hetzelfde tenue als de mannen. Spaans kampioene Lourdes Oyarbide beschikt over een soortgelijk truitje als Valverde. Het enige verschil tussen beide regerende kampioenen is dat El Imbatido ook nog regenboogbandjes heeft vanwege zijn behaalde wereldtitel in Innsbruck.

🇪🇸🤗💙 Teníamos muchas ganas de enseñaros esto. @alejanvalverde y @Lourdes_OJ lucirán en 2020 una nueva equipación @ALE_cycling de campeones de España (con bocamanga 🌈, en el caso del ‘Bala’). #RodamosJuntos 📸 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/bjbt7vZiFl — Movistar Team (@Movistar_Team) December 19, 2019