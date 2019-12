Wielertenues 2020: Caja Rural-Seguros RGA gaat voor groen-wit vrijdag 20 december 2019 om 12:50

Caja Rural Seguros-RGA is helemaal klaar voor het nieuwe wielerseizoen, nu de Spaanse formatie het tenue voor 2020 heeft gepresenteerd. De ploeg koerst ook komend jaar in een overwegend groen tenue, al zijn er wel wijzigingen in vergelijking met afgelopen seizoen.

Zo kiest Caja Rural-Seguros RGA in 2020 voor een lichtere variant groen. Maar wat vooral opvalt zijn de witte mouwen, aangezien de ploeg dit seizoen nog de voorkeur gaf aan zwarte mouwtjes. Het nieuwe tenue kent ook een witte baan op de borst waarop de hoofdsponsors prijken. Verder zien we een geleidelijke overgang van licht- naar donkergroen.

De Spaanse formatie – die volgend seizoen zal uitkomen op een ProTeam-licentie – won in 2019 zeven wedstrijden, waaronder etappes in de Vuelta a Burgos en het Circuito de Getxo. De ploegleiding moest deze herfst onder meer afscheid nemen van smaakmaker Alex Aranburu, die een contract heeft getekend bij Astana.

De ploeg heeft ook enkele nieuwe aanwinsten gepresenteerd, waaronder de Zuid-Amerikaanse veelwinnaar Orluis Aular, de Colombiaanse klimmers Alejandro Osorio en Jhojan García en hardrijder Héctor Sáez.