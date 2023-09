donderdag 21 september 2023 om 18:47

Wielerstad Rotterdam ontvangt eerste exemplaar van herfsteditie RIDE Magazine

Ride Een nieuwe uitgave van RIDE Magazine mag natuurlijk niet onopgemerkt blijven. Via een speciale launch party werd het herfstnummer van ons wielertijdschrift aan het publiek voorgesteld in Bilderberg Parkhotel Rotterdam. Onder de aanwezigen was onder anderen oud-volleyballer en directeur van Rotterdam Topsport, Peter Blangé.

In deze editie van RIDE Magazine is er ruim aandacht voor Rotterdam. Volgend jaar is de eerste buitenlandse start van de Tour de France Femmes in de Maasstad en ook de Ronde van Frankrijk zouden ze er graag opnieuw verwelkomen. Tijdens het wielercafé onder leiding van hoofdredacteur Maxim Horssels kwam dit onderwerp uiteraard ruimschoots terug.

Met Peter Blangé en ook Michael Zijlaard (onder meer organisator van de Zesdaagse van Rotterdam en oud-teammanager Roompot-Nederlandse Loterij) bespraken ze voor het publiek de totstandkoming van zo’n evenement en wat de kansen zijn op een nieuwe Tourstart voor de mannen. Rotterdam hoopt net als in 2010 opnieuw een groot wielerfestijn te organiseren.

Mede-hoofdredacteur Raymond Kerckhoffs deelt daarnaast zijn mooiste anekdotes over die Tourstart én benadrukt dat ook de Tour voor vrouwen sinds de herintrede in 2022 meteen een enorme populariteit geniet. Dat doorziet ook Rotterdam, dat het evenement in 2024 echt op de kaart wil zetten. Het past immers uitstekend bij het imago van de Maasstad.

In het tweede deel vertelde redacteur Youri IJnsen over het duurzame, circulaire en wielervriendelijke project dat de VAM-berg en het Dak van Drenthe zijn. Daar finishen dit weekend de Europese kampioenschappen. Een van de favorieten voor die titel bij de mannen is Olav Kooij. In RIDE Magazine staat hij voor het eerst met een groot interview in een tijdschrift.

Na het wielercafé werd de feestelijke presentatie afgesloten met een netwerkborrel, onder het genot van een ijskoud drankje en garnalenkroketjes. Uiteraard mochten alle gasten en genodigden een fonkelnieuw exemplaar van RIDE Magazine mee naar huis nemen. Bekijk hieronder een sfeerreportage en bestel hier jouw eigen exemplaar van RIDE!