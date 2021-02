Wielerploegen 2021: Groupama-FDJ

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Groupama-FDJ.

Groupama-FDJ

Land: Frankrijk

Sponsoren: Groupama (verzekeringscollectief) en FDJ (Franse nationale loterij)

Sinds: 1997 (eerder ook La Française des Jeux)

UCI-afkorting: GFC

Fietsensponsor: Lapierre

Tenue 2021:

Vorig jaar

Groupama-FDJ had afgelopen jaar met kopman Thibaut Pinot torenhoge ambities voor de Tour de France. In de drie weken tussen Nice en Parijs was een parcours voor klimmers uitgetekend, dus was de ronde de Franse renner op het lijf geschreven. Door een val in de Dauphiné had hij echter een stroeve aanloop en ook op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk ging hij tegen de vlakte. Door aanhoudende rugproblemen spatte zijn gele droom in de dagen daarna uit elkaar. “Het is te vaak mislukt. Dit is misschien een keerpunt in mijn carrière”, zei hij na de eerste Pyreneeënetappe naar Loudenvielle, waar hij meer dan 18 minuten op de favorieten verloor.

Toch was Pinot het seizoen nog redelijk goed begonnen. Zesenhalve maand nadat hij de Tour in tranen had verlaten, speldde hij in de Tour de La Provence voor het eerst weer een rugnummer op. In de Franse vierdaagse werd hij zevende. Daarna eindigde hij als zesde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en in Parijs-Nice als vijfde. Post-corona reed hij in La Route d’Occitanie naar de vierde plaats en in de Dauphiné werd hij ondanks zijn val tweede. Na de Tour meldde hij zich voor het WK in Imola af met rugproblemen. Vervolgens ging hij nog wel in de Vuelta a España van start, maar al na twee dagen had hij bijna een halfuur achterstand en verliet hij de ronde.

Was het dan alleen maar kommer en kwel voor Groupama-FDJ in 2020? Echt niet. Als we de Tour weglaten, draaide de Franse ploeg juist een heel goed seizoen. Op de UCI Ranking eindigde het team negende en het was daarmee een middenmotor tussen de WorldTeams. Op basis van het aantal overwinningen (twintig) behoorde het team zelfs tot de top-5. Arnaud Démare was met veertien eerste plaatsen de zegekoning van 2020. Omdat de ploeg alle pijlen op Pinot had gericht, moest de sprinter de Tour missen. Hij nam sportieve revanche met vier etappezeges in de Giro d’Italia en winst in Milaan-Turijn, de Tour de Wallonie en het Frans kampioenschap.

Démare kreeg bij zijn overwinningen steevast de steun van een ijzersterke sprinttrein met daarin de Nederlander Ramon Sinkeldam, Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas en Miles Scotson. “Zonder twijfel hadden we een van de beste treintjes ter wereld”, zei ploegmanager Marc Madiot na afloop van het seizoen. “Dat andere ploegen vertrouwden op onze trein in de voorbereiding op de sprint, maakt het extra interessant. Dat bewijst dat onze trein erg sterk was.” Bovenop de vier zeges in de Giro won de ploeg met David Gaudu ook twee bergritten in de Vuelta a España, waar de jonge klimmer achtste werd in het klassement.

Daarnaast zorgde ook Stefan Küng geregeld voor het mooie weer in de ploeg. De hardrijder werd in Belp voor de vierde achtereenvolgende keer Zwitsers kampioen tijdrijden en greep vervolgens in Plouay ook de Europese kampioenstrui in deze discipline. De Tour de France verliet hij vroegtijdig in de derde week om zich voor te bereiden op het WK tijdrijden in Imola, waar hij achter Filippo Ganna en Wout van Aert derde werd. Ook in het klassieke werk liet Küng zich geregeld van voren zien. In de BinckBank Tour reed hij naar het podium en in Gent-Wevelgem werd hij vijfde. Laat in het seizoen maakte hij zijn dubbel compleet door ook Zwitsers wegkampioen te worden.

Aantal overwinningen: 20

Belangrijkste resultaten:

Milaan-Turijn –

Eindklassement Tour de Wallonie –

Vierde etappe Giro d’Italia –

Zesde etappe Giro d’Italia –

Zevende etappe Giro d’Italia –

Elfde etappe Giro d’Italia –

Puntenklassement Giro d’Italia –

Elfde etappe Vuelta a España –

Zeventiende etappe Vuelta a España –

Eindklassement Critérium du Dauphiné –

Eindklassement BinckBank Tour –

Transfers

Net als in de afgelopen jaren kende het rennersbestand van Groupama-FDJ weinig veranderingen. De ploeg nam afscheid van drie renners. De klimmers Kilian Frankiny en Léo Vincent kregen geen nieuw contract aangeboden en moesten op zoek naar een nieuw team. Frankiny kon terecht bij Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling, terwijl Léo Vincent in het nieuwe seizoen bij het clubteam CC Etupes gaat koersen.

Ook sprinter Marc Sarreau vertrok deze winter bij de ploeg. In zijn zes seizoenen bij eerst FDJ en later Groupama-FDJ wist hij twaalf keer te winnen, voornamelijk in het Franse circuit. Zijn successen in de eendagswedstrijden Route Adélie de Vitré en Tour de Vendée leverden hem in 2019 mede de eindwinst op in het Coupe de France-klassement. Bij zijn nieuwe ploeg AG2R Citroën wil hij zich opnieuw uitvinden en hoopt hij op een selectie voor de Tour de France.

Daartegenover staat de komst van een viertal renners. Met 28 jaar is Matteo Badilatti de oudste. De Zwitserse klimmer komt over van Israel Start-Up Nation, waar hij pas twee jaar geleden prof werd. Afgelopen seizoen was hij dertiende in de Tour Colombia, vijftiende in de Tour of Antalya (waaronder tweede in de koninginnenrit) en na de coronabreak derde in de Sibiu Tour en vierde in de Ronde van Hongarije. In de Vuelta maakte hij zijn groterondedebuut. Ondanks een buikvirus wist hij de eindstreep in Madrid te bereiken. Bij zijn nieuwe ploeg wil hij zich verder ontwikkelen en moet hij kopmannen Thibaut Pinot en David Gaudu bergop bijstaan.

Attila Valter was afgelopen seizoen eerstejaars neoprof bij CCC Team, maar die ploeg hield deze winter op te bestaan. Groupama-FDJ was er als de kippen bij om de 22-jarige klimmer-puncheur binnen te halen. De veelbelovende Hongaar won in 2020 de Ronde van Hongarije en moet bij zijn nieuwe ploeg in de Giro d’Italia bergop een sterke kracht voor Pinot zijn. De Nederlander Lars van den Berg en Clément Davy maken hun profdebuut, nadat ze afgelopen seizoen al een paar keer aan het grote werk mochten ruiken. Beide renners worden uit de opleidingsploeg van Groupama-FDJ overgeheveld.

UIT

Kilian Frankiny (Qhubeka ASSOS)

Marc Sarreau (AG2R Citroën)

Léo Vincent (CC Etupes)

IN

Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation)

Lars van den Berg (Groupama-FDJ U23)

Clément Davy (Groupama-FDJ U23)

Attila Valter (CCC)

Ambities voor 2021

Dat Thibaut Pinot de Tour de France in 2021 overslaat, is wellicht de opmerkelijkste verandering in de plannen van Groupama-FDJ. Sinds 2012 was de Fransman namelijk vrijwel elk jaar van de partij. Alleen in 2018 moest hij de Tour, als gevolg van gezondheidsproblemen, aan zich voorbij laten gaan. Nadat hij de afgelopen twee jaar zich door lichamelijk malheur niet in de strijd om de gele trui kon mengen, geeft hij nu voorrang aan de Giro. “Toen ik het parcours van de Tour zag, wist ik dat het niet mijn route was. Gezien de hoofdlijnen van het parcours van de Giro, moet die ronde me beter liggen. Ik hoop in 2022 terug te keren naar de Tour.”

Maar bovenal wil Pinot in 2021 het plezier in het wielrennen weer terugvinden, liet hij deze week weten in een uitgebreid interview met L’Équipe. Nadat hij jarenlang de absolute kopman was bij het Franse team, heeft hij nu geen zin meer om alle druk met zich mee te torsen. “Ik ben nu op een punt aangekomen dat ik niet alleen maar wil praten over resultaten. Ik wil gewoon 100% fit zijn en het plezier en vertrouwen terugvinden. Ik wil niet meer de absolute kopman zijn. Als ik in een bepaalde koers de kopman ben, moeten mijn ploeggenoten ook koersen. Ze hoeven zich niet meer volledig op te offeren. Ik wil de ploeg niet nog een keer teleurstellen.”

Lees ook: Thibaut Pinot: “Ik wil niet meer de absolute kopman zijn binnen een ploeg”

Nu Pinot van start gaat in de Giro, voeren Arnaud Démare en David Gaudu de selectie voor de Tour de France aan. Ook heuvelspecialist Valentin Madouas, die inmiddels zijn contract tot eind 2024 heeft verlengd, staat er aan het vertrek. Voor Démare wordt dit zijn eerste Tourdeelname sinds 2018. In het verleden wist de sprinter al twee etappes te winnen. Hij droomt ervan om zijn vier ritzeges uit de afgelopen Giro te evenaren en krijgt daarbij de steun van zijn vertrouwde trein. Voor Gaudu wordt het zijn vierde Tour de France. De 24-jarige klassementsrenner was in 2019, in een dienende rol voor Pinot, al eens dertiende in de Ronde van Frankrijk.

In de voorjaarsklassiekers leunt Groupama-FDJ vooral op de kwaliteiten van Démare en Stefan Küng. Beide renners staan bekend als echte kasseispecialisten, terwijl Démare met zijn snelle benen ook altijd een gevaarlijke kandidaat is voor Milaan-San Remo. Bij Küng staat met name Parijs-Roubaix hoog op het lijstje. In de heuvelklassiekers rekent het Franse WorldTeam normaal gesproken op Madouas, die overigens ook uitstekend over kasseien kan rijden, en David Gaudu. Madouas was in 2019 achtste in de Amstel Gold Race en afgelopen jaar elfde in de Waalse Pijl. Gaudu eindigde in 2019 zesde in Luik-Bastenaken-Luik.

Daarnaast heeft de ploeg een aantal twintigers en vroege dertigers, die in staat zijn korte uitslagen te rijden. Denk bijvoorbeeld aan drievoudig wereldkampioen op de baan Benjamin Thomas, die in de tijdrit van de Ster van Bessèges enkel Filippo Ganna voor zich moest dulden. Maar ook in de GP la Marseillaise was hij al veertiende. Tobias Ludvigsson is eveneens een goede tijdrijder in de ploeg. Rudy Molard behoort nog altijd tot de betere klimmers in het peloton. Afgelopen jaar was hij nog knap zevende in Parijs-Nice en bijvoorbeeld dertiende in Luik-Bastenaken-Luik. Anthony Roux reed in de jongste Bretagne Classic nog naar de top tien.

En dan heeft het team nog een hele ris jonge talenten aan boord. Naast Ramon Sinkeldam is Lars van den Berg dit seizoen de tweede Nederlander in de selectie. De beloftevolle renner is pas 22 jaar en maakt deel uit van de plannen voor David Gaudu en Thibaut Pinot. Ook krijgt hij in enkele koersen een vrije rol. Daarnaast hoopt hij in de Vuelta a España zijn groterondedebuut te maken. Jake Stewart moet nog 22 worden, maar wordt al een grote toekomst voorspeld. De Brit stond al te boek als een getalenteerde sprinter, maar blijkt ook goed te kunnen tijdrijden. Het leverde hem onlangs al de vierde plaats op in de sterk bezette Ster van Bessèges.

Alexys Brunel zette vorige winter de stap naar het profcircuit, nadat hij bij de beloften Parijs-Tours had gewonnen. De jonge Fransman won in 2020 de openingsetappe van de Ster van Bessèges en legde uiteindelijk beslag op de derde plek in het eindklassement. Vervolgens moest hij ziek vroegtijdig de Ronde van de Algarve verlaten. In het vervolg van het seizoen liet hij zich meermaals opmerken in de vroege vlucht. Ook 2021 is normaal gesproken nog een leerjaar. In de Ster van Bessèges kon hij zich deze keer niet mengen in de strijd om de eindzege, maar maakte hij op de vierde dag wel deel uit van de kopgroep waaruit Filippo Ganna uiteindelijk de etappezege pakte.

Selectie Groupama-FDJ 2021

Bruno Armirail (11/04/1994)

Matteo Badilatti (30/07/1992)

William Bonnet (25/06/1982)

Alexys Brunel (10/10/1998)

Clément Davy (17/07/1998)

Mickaël Delage (06/08/1985)

Arnaud Démare (26/08/1991)

Antoine Duchesne (12/09/1991)

David Gaudu (10/10/1996)

Kevin Geniets (09/01/1997)

Jacopo Guarnieri (14/08/1987)

Simon Guglielmi (01/07/1997)

Ignatas Konovalovas (08/12/1985)

Stefan Küng (16/11/1993)

Matthieu Ladagnous (12/12/1984)

Olivier Le Gac (27/08/1993)

Fabian Lienhard (03/09/1993)

Tobias Ludvigsson (22/02/1991)

Valentin Madouas (12/07/1996)

Rudy Molard (17/09/1989)

Thibaut Pinot (29/05/1990)

Sébastien Reichenbach (28/05/1989)

Anthony Roux (18/04/1987)

Miles Scotson (18/01/1994)

Romain Seigle (11/10/1994)

Ramon Sinkeldam (09/02/1989)

Jake Stewart (02/10/1999)

Benjamin Thomas (12/09/1995)

Attila Valter (12/06/1998)

Lars van den Berg (07/07/1998)

Totaal: 30 renners