Thibaut Pinot: “Ik wil niet meer de absolute kopman zijn binnen een ploeg”

Thibaut Pinot wist in zijn loopbaan al heel wat mooie overwinningen te boeken, maar kreeg ook te maken met aardig wat blessures en spectaculaire inzinkingen. De klimmer hoopt na een moeilijke periode vooral weer het plezier in fietsen terug te vinden, zo laat hij weten in een uitgebreid interview met L’Équipe.

Pinot is al sinds zijn doorbaak in 2012 de absolute (klassements)kopman van Groupama-FDJ, maar heeft geen zin meer om alle druk met zich mee te torsen. “Ik ben nu op een punt aanbeland dat ik niet alleen maar wil praten over resultaten. Ik wil gewoon 100% fit zijn en het plezier en vertrouwen terugvinden. Ik wil niet meer de absolute kopman zijn.”

“Als ik in een bepaalde wedstrijd de kopman ben, zullen mijn ploegmaats ook moeten koersen. Ze hoeven zich niet meer volledig op te offeren. Ik wil de ploeg niet nog een keer teleurstellen”, aldus Pinot, die vorig jaar met een rugblessure rondreed en zo zijn gebruikelijke niveau niet wist te halen in de Tour de France en Vuelta a España.

Rugklachten

De inmiddels 30-jarige renner slaat dit jaar de Tour over en richt zich volledig op de Giro d’Italia. “Ik heb de Giro nodig om weer op het allerhoogste niveau te komen, om weer vertrouwen op te doen. Ik hoop dat het lukt. Ik wil ooit op het podium staan van de Giro”, aldus Pinot, die drie jaar geleden nog in extremis moest opgeven in de Italiaanse ronde.

De renner van Groupama-FDJ begint zijn seizoen normaal gesproken in de Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 februari), maar Pinot laat aan L’Équipe weten dat hij nog altijd niet is verlost van zijn rugklachten. Het is met andere woorden onduidelijk of Pinot eind februari weer een rugnummer kan opspelden.