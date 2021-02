Wielerploegen 2021: Bahrain Victorious

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Bahrain Victorious.

Bahrain Victorious

Land: Bahrein

Sponsoren: Bahrain Economic Development Board (overheidsinstelling) en Bapco (oliemaatschappij)

Sinds: 2017 (Bahrain Merida)

UCI-afkorting: TBV

Fietsensponsor: Merida

Tenue 2021:

Vorig jaar

De teller van Bahrain McLaren stokte bij negen overwinningen in 2020. Vijf daarvan werden al behaald voor de coronapauze: Phil Bauhaus won twee etappes en het eindklassement in de Saudi Tour, waarna Dylan Teuns en Iván García in respectievelijk de Ruta del Sol en Parijs-Nice een etappe wisten te winnen. In augustus schoot de ploeg uit de startblokken: Sonny Colbrelli won een rit in La Route d’Occitanie en Damiano Caruso zegevierde in het Circuito de Getxo. Later die maand veroverde Pello Bilbao de Spaanse tijdrittitel. Ook in een grote ronde was er ritsucces, toen Jan Tratnik vanuit de aanval de zestiende Giro-rit wist te winnen.

In alle grote rondes wist Bahrain McLaren in de top tien van het eindklassement te eindigen. Mikel Landa werd knap vierde in de Tour de France, maar reed ondanks alles een redelijk anonieme ronde. Meesterknecht Caruso werd nog tiende. In de Giro was het Pello Bilbao die lang mee deed om het podium, hij werd uiteindelijk vijfde. Pernsteiner sloop stiekem naar de tiende plek. In de Vuelta kreeg Wout Poels het vertrouwen: de Limburger was the best of the rest en eindigde als zesde.

Een grote nederlaag voor de ploeg van de sjeik van Bahrein: co-sponsor McLaren trok zich na één jaar al terug, om zich meer de richten op de autosport. In het kielzog van het Britse automerk maakte ook ploegmanager Rod Ellingworth zijn vertrek bekend. Hij keerde terug bij INEOS Grenadiers.

Aantal overwinningen: 9

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia, etappe 16 –

Saudi Tour, eindklassement + twee ritten –

Tour de France, eindklassement – 4e

Giro d’Italia, eindklassement – 5e

Vuelta a España, eindklassement – 6e

Transfers

Vijf uitgaande transfers en vier nieuwkomers, en dat naast het vertrek van manager Rod Ellingworth. Onder de vertrekkers zijn enkele ervaren krachten. De ploegleiding was lang in gesprek met Mark Cavendish over een contractverlenging. Het duurde zo lang, dat de topsprinter van weleer na Gent-Wevelgem in huilen uitbarstte. “Dit was misschien wel mijn laatste wedstrijd”, zei hij toen. Uiteindelijk mocht Cavendish nog opdraven in de Scheldeprijs, de Ronde van Vlaanderen en de Driedaagse Brugge-De Panne. Patrick Lefevere streek over zijn hart en pikte ‘Cav’ weer op, omdat Bahrain McLaren niet met hem verder wilde.

Een fikse aderlating voor Bahrain Victorious is het vertrek van Iván García, een van de weinige Spaanse renners die zich focuste op de kasseiklassiekers. Bij Movistar wordt García een van de boegbeelden, in een type wedstrijden waar Movistar vaak de B-ploeg op afstuurde. García, die ook in sprints tot zijn recht komt, kwam vier jaar uit voor Bahrain McLaren. Ook van Enrico Battaglin, Grega Bole en Luka Pibernik werd afscheid genomen. Battaglin vond snel onderdak bij zijn oude ploeg Bardiani-CSF. Bole leek, net als Pibernik, te gaan stoppen, maar hij vond op het laatste moment een clubteam uit Dubai om zijn wedstrijden voor te rijden in 2021.

Daartegenover staat de komst van de Australische klimmer Jack Haig, die bij Mitchelton-Scott op knechten aangewezen was. Haig tekent voor drie jaar bij Bahrain Victorious en zal voornamelijk rittenkoersen rijden. Zijn hoofddoelen zijn de heuvelklassiekers, de Tour de France en de Olympische Spelen. Tevens zijn met Gino Mäder (NTT Pro Cycling) en Jonathan Milan (CT Friuli) twee talenten aangetrokken. Milan won afgelopen seizoen nog een rit in de Giro U23 en het Italiaans tijdritkampioenschap voor beloften.

De vierde inkomende transfer is die van Ahmed Madan, de eerste Bahreinse renner in de WorldTour. De 20-jarige Madan komt over van de eigen opleidingsploeg van Bahrain Victorious. Daardoor begint het team met 28 renners aan het nieuwe seizoen.

UIT

Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizane)

Grega Bole (Shabab Alahli)

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step)

Iván García (Movistar)

Luka Pibernik (gestopt)

IN

Jack Haig (Mitchelton-Scott)

Ahmed Madan (Bahrain Cycling Academy)

Gino Mäder (NTT Pro Cycling)

Jonathan Milan (CT Friuli)

Ambities voor 2021

Bahrain Victorious heeft vier blikvangers in de ploeg. Naast Mikel Landa zijn dat Sonny Colbrelli, Wout Poels en Pello Bilbao. Landa is dé uitgesproken kopman, dat moge duidelijk zijn. De 31-jarige klimmer focust zich op twee grote rondes in 2021, eerst de Giro d’Italia en daarna nog de Tour de France. Afgelopen jaar zette Landa nog al zijn geld op de Tour, met een vierde plek als eindresultaat.

“Die beslissing om naar de Giro te gaan is niet afhankelijk van welke favorieten er aan de start staan. Het hangt af van het parcours”, zei hij in aanloop naar het seizoen. De Giro is hem meer op het lijf geschreven, vindt Landa. “Meer bergetappes en minder ritten tegen de klok is beter voor me. Ik weet dat er twee tijdritten in de Tour zijn, dus mijn intentie is om me te blijven verbeteren in deze discipline.”

Pello Bilbao gaat met Landa mee naar de Giro én de Tour. De Bask werd afgelopen najaar vijfde in de Giro en dat was voor hem een openbaring. Reden voor hem om in 2021 vaker voor eigen kansen te gaan. In welke ronde hij die mogelijkheid krijgt, is nog niet bekend. Wel zal Bilbao zich in bepaalde rondes schikken in dienst van Landa. Datzelfde geldt voor Wout Poels. “Het is afwachten hoe Mikel uit de Giro komt, maar als hij in topvorm is, hoort hij bij de besten en rijden we voor hem”, gaf Poels aan. Stiekem denkt hij daarbij ook aan ritsucces voor zichzelf.

Voor Poels staan ook de heuvelklassiekers met rood omcirkeld, waaronder de Amstel Gold Race en de door hem al eens gewonnen Luik-Bastenaken-Luik. In die Waalse koersen wil hij zich bovendien bewijzen voor de Olympische Spelen. De Tourploeg van Bahrain Victorious kan ook nog rekenen op Jack Haig, de nieuwkomer van Mitchelton-Scott. Ook hij geeft aan te gaan voor ritzeges in de Tour. “Ik denk niet dat we als klassementsploeg van start zullen gaan”, aldus Haig.

De klassiekerkern van Bahrain Victorious bestaat uit Sonny Colbrelli, Matej Mohoric en Dylan Teuns. Drie verschillende type renners, waardoor de WorldTour-ploeg op meerdere manieren een voorjaarskoers kan aanvatten. Voor Teuns leverde het najaar van 2020 waardevolle informatie op. “Daar ontdekte ik dat ik voortaan ook de combo Ronde van Vlaanderen en de Ardennen maar beter doe. Het was altijd al haalbaar, alleen moet je dan een goed uitgebalanceerd wedstrijdprogramma rijden”, vertelde hij. Buiten de Brabantse Pijl heeft de ploeg nog nooit een ‘Vlaamse’ voorjaarskoers weten te winnen. Komt het er dit jaar wèl van?

Selectie Bahrain Victorious 2021

Yukiya Arashiro

Phil Bauhaus

Pello Bilbao

Santiago Buitrago

Eros Capecchi

Damiano Caruso

Sonny Colbrelli

Scott Davies

Chun Kai Feng

Jack Haig

Marco Haller

Heinrich Haussler

Kevin Inkelaar

Mikel Landa

Ahmed Madan

Gino Mäder

Jonathan Milan

Matej Mohoric

Domen Novak

Mark Padun

Hermann Pernsteiner

Wout Poels

Marcel Sieberg

Dylan Teuns

Jan Tratnik

Rafael Valls

Stephen Williams

Fred Wright

Totaal: 28 renners