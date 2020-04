WielerFlits Update is terug: Ronde van Vlaanderen, eRacing en Skypen met Jetse Bol woensdag 8 april 2020 om 11:21

De WielerFlits Update is terug. In deze videoserie bespreken Maxim Horssels en Youri IJnsen de wieleractualiteit. In deze eerste aflevering beeldbellen we met Jetse Bol, bespreken we de virtuele Ronde van Vlaanderen en blikt Rob van Gameren terug op zijn deelname aan de Ronde van Zwift. Namens WielerFlits nam hij afgelopen zondag deel aan het Zwift-evenement van Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel.

