WielerFlits Quiz: Wat weet jij over Eschborn-Frankfurt? vrijdag 1 mei 2020 om 12:00

Op 1 mei staat traditioneel de Duitse wielerklassieker Eschborn-Frankfurt op het programma, maar door het coronavirus is ook die WorldTour-koers van de kalender gehaald. Toch denken we op deze dag aan de sprinterskoers. Hoeveel weet jij van Eschborn-Frankfurt? Test het met deze 10 vragen in deze WielerFlits Quiz. Succes!



10 quizvragen over Luik-Bastenaken-Luik Op 1 mei staat traditioneel de Duitse wielerklassieker Eschborn-Frankfurt op het programma, maar door het coronavirus is ook die WorldTour-koers van de kalender gehaald. Toch denken we op deze dag aan de sprinterskoers. Hoeveel weet jij van Eschborn-Frankfurt? Test het met deze 10 vragen in deze WielerFlits Quiz. Succes! Wat is géén voormalige naam van Eschborn-Frankfurt? Hoe vaak wist de recordhouder te winnen in Eschborn-Frankfurt? Slechts één coureur van buiten Europa wist te zegevieren in Frankfurt. Wie? In 2015 werd de koers afgelast. Waarom? Eschborn-Frankfurt is vaak een sprintersbal, met veel thuisrijders als favorieten. Maar welke Duitse sprinter wist hier nooit te zegevieren? Hoe vaak pakte een Belg de zege in de geschiedenis van Eschborn-Frankfurt? De meeste edities van Eschborn-Frankfurt werden verreden op een Duitse feestdag. Welke feestdag? Wie is recordhouder wat betreft Nederlandse zeges? Wie is de jongste deelnemer aan Eschborn-Frankfurt ooit? Jarenlang heette de koers Rund um den Henninger Turm. Wat was de Henninger Turm tot het gesloopt werd in 2013? Niet al te best! Met deze score ga je het verschil niet maken… Prima score! De poging is goed, de uitvoering iets minder. Toch prima gescoord! Uitstekend! Met deze score kan je erg tevreden zijn. Doe die handjes maar de lucht in! Foutloos! Gefeliciteerd met je foutloze score! Jij bent een echte kenner van Eschborn-Frankfurt. Proost!

