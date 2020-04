WielerFlits Quiz: Tien vragen over Luik-Bastenaken-Luik

10 quizvragen over Luik-Bastenaken-Luik Normaal gesproken had vandaag de oudste klassieker op de kalender verreden moeten worden. Het coronavirus zette echter een streep door Luik-Bastenaken-Luik. Als eerbetoon aan ‘La Doyenne’ hebben we een quiz met tien vragen samengesteld. Hoeveel weet jij eigenlijk over Luik-Bastenaken-Luik? Test het in de WielerFlits Quiz. Succes!

Veel koersen hebben een bijnaam. Zo ook Luik-Bastenaken-Luik. Maar hoe luidt deze bijnaam?

Luik-Bastenaken-Luik is dus een oude wedstrijd. Wanneer werd de wedstrijd voor het eerst georganiseerd?

Léon Houa zou Luik-Bastenaken-Luik ook in 1893 en 1894, waardoor hij Luik-Bastenaken-Luik maar liefst drie keer op zijn palmares heeft staan. Recordhouder is hij daar niet mee. Wie is dat wel?

Jakob Fuglsang was vorige jaar niet de enige coureur die uit handen wist te blijven van een groepje favorieten. Een andere renner slaagde daar ook in. Hij besloot Luik-Bastenaken-Luik als tweede. Wat was zijn naam?

Wout Poels maakte in 2016 grote indruk door Luik-Bastenaken-Luik te winnen. De Nederlander won de sprint van een kopgroep die op de laatste beklimming was weggereden. Wat was de naam van deze beklimming?

De Côte de Stockeu is een bekende beklimming van Luik-Bastenaken-Luik. Op de top staat zelfs een standbeeld van een wielerheld, die wist hoe Luik-Bastenaken-Luik gewonnen moest worden. Welke coureur is het?

Vorig jaar zagen we een volledig Nederlands podium in Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen, die door Annemiek van Vleuten na een machtige solo werd gewonnen. Wie mochten er met Van Vleuten mee het podium op?

Luik-Bastenaken-Luik werd in het laatste decennium vaak beslist op de beklimming van de Côte de Saint-Nicolas, die in het gelijknamige gemeente Saint-Nicolas ligt. Echter, wat is er zo bijzonder aan deze gemeente?

We herinneren ons allemaal de val van Dan Martin in Luik-Bastenaken-Luik 2014 nog wel. De Ier stond tot de laatste bocht op het punt om zijn overwinning in La Doyenne te prolongeren. Wie ging er vervolgens met de overwinning vandoor?

We zijn aangekomen bij de laatste vraag. Sinds vorig jaar eindigt Luik-Bastenaken-Luik niet meer in Ans, maar wel weer in Luik. Op welke boulevard mogen de coureurs spurten om de zege?

Tegenvaller! Helaas geen al te beste score. Volgende keer beter

Afzien! Goed geprobeerd, maar niet goed genoeg

Chapeau! Een uitstekend resultaat in deze quiz, waarmee je veel mensen achter je weet te houden!