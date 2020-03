WielerFlits Quiz: Tien vragen over Jumbo-Visma dinsdag 17 maart 2020 om 07:00

De komende weken zien we weinig wielrennen en dus ook weinig Jumbo-Visma in actie. We weten dat veel fans van het Nederlandse WorldTeam onze website bezoeken. Maar hoe goed is jullie kennis over de ploeg? Test het met deze tien vragen!



10 quizvragen over Jumbo-Visma De komende weken zien we weinig wielrennen en dus ook weinig Jumbo-Visma in actie. We weten dat er veel fans van het Nederlandse WorldTeam onze website bezoeken. Maar hoe goed is jullie kennis over de ploeg? Test het met deze tien vragen. Succes! Wie is de jongste renner in de selectie van 2020? Hoeveel Nederlanders zitten dit jaar in de selectie van Jumbo-Visma? Wie is officieel de ‘Sportief Directeur’ van Jumbo-Visma? Welke ploegleider stapte deze winter over van Team Sunweb naar Jumbo-Visma? Welke ploegleider van Jumbo-Visma is getrouwd met Anna van der Breggen? Welke wedstrijd won Primoz Roglic NIET in 2019? In welke Belgische voorjaarsklassieker eindigde Jumbo-Visma vorig jaar op het podium? Wel merk levert de fietskleding van Jumbo-Visma dit jaar? Welke actieve renner rijdt het langst voor Jumbo-Visma (en voorgangers)? De Vuelta start dit jaar (als het goed is) in Utrecht. Vorig jaar won Jumbo-Visma met Primoz Roglic het klassement. Maar hoeveel etappes won de ploeg? Afzien! Oei, dat ging niet heel erg goed hè? Een acceptabele score! Soms moet iemand je nog even wat goede antwoorden influisteren. Goed gedaan! Kijk eens aan, een prima score! Jij bent goed op de hoogte van alles rondom Jumbo-Visma. Zegekoning! Ja ja! We hebben een echte veelwinnaar in huis, net zoals Dylan Groenewegen vorig jaar.

Deel je score van de quiz in de reacties!