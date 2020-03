WielerFlits Quiz: Tien vragen over E3 BinckBank Classic in Harelbeke donderdag 26 maart 2020 om 17:00

Vrijdag zou de E3 BinckBank verreden worden, maar vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is deze voorjaarsklassieker met start en finish in Harelbeke voorlopig uitgesteld. Om de koers toch in de aandacht te zetten deze quiz. Wat weet jij allemaal van de E3 BinckBank Classic? Test het met deze tien vragen. Succes!



Het podium van 2019 bestond uit Zdenek Stybar, Wout van Aert en Greg Van Avermaet. Maar wie eindigde als vierde? In 2018 ging de overwinning naar Niki Terpstra. Wie was voor hem de laatste Nederlandse winnaar? Wie werden in 2003 tweede en derde achter Steven de Jongh in de E3 Prijs Vlaanderen? Tom Boonen is 'Mister E3' met vijf overwinningen. In welk jaar wist hij zijn vijfde zege te pakken? Wie staat tweede op de erelijst van de E3 Prijs, met vier overwinningen? Peter Sagan won de E3 Prijs in 2014. Hoe vaak stond hij als tweede of derde op het podium? In welk jaar werd eigenlijk de eerste editie van de E3 Prijs verreden? Welke heuvel is vorig jaar officieel omgedoopt tot de E3-Col? Hoe vaak heeft een 'Planckaert' de E3 Harelbeke gewonnen? In 2004 stonden twee renners uit Baltische staten op het podium van de E3. Wie?

