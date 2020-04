WielerFlits Quiz: Tien vragen over de Waalse Pijl

10 quizvragen over de Waalse Pijl De woensdag tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik staat traditioneel in het teken van de Waalse Pijl, alleen dit jaar niet. Het is dus nog even wachten op de zoektocht naar de opvolger van Julian Alaphilippe. Hoeveel weet jij eigenlijk over de Waalse Pijl? Test het met deze tien vragen. Succes!

We beginnen met een vraag over de vrouweneditie! Anna van der Breggen wist de Waalse Pijl sinds 2015 ieder jaar te winnen. Wie was voor haar de laatste winnares?

Wie is de jongste deelnemer op die ooit op de startlijst stond van ‘La Flèche Wallone’?

Sinds wanneer ligt de eindstreep van de Waalse Pijl op de Muur van Huy?

Welke coureur heeft de meeste deelnames in de Waalse Pijl op zijn naam?

Stelling: Bovenop de Muur van Huy ligt een pretpark. Waar of niet waar?

Vrijwel alle edities van de Waalse Pijl kennen een Europese winnaar. Wie was de laatste niet-Europeaan op het hoogste podium?

Alejandro Valverde is de absolute recordhouder met vijf zeges. Vier renners wisten driemaal te winnen. Welke renner scoorde nooit een hattrick in de Waalse Pijl?

Er is één coureur in de geschiedenis van het wielrennen die in één seizoen de vier heuvelklassiekers won. Dan bedoelen we uiteraard de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Over wie hebben we het?

Sinds de eerste editie in 1936 is de Waalse Pijl slechts tweemaal afgelast. In 2020 vanwege het coronavirus, maar in welk jaar nog meer?

Slechts één keer won een Nederlander de Waalse Pijl. Liefst 38 keer ging een Belg aan de haal met de zege. Wie was voor Philippe Gilbert (2011) de laatste thuiswinnaar van de Waalse Pijl?

Dat was afzien! Helemaal kapot, maar met zo’n score hoef je niet thuis aan te komen…

Stoempen! Niet slecht, maar je kwam met de nodige moeite boven op de Muur van Huy!

Chapeau! Een uitstekend resultaat in deze quiz, waarmee je veel mensen achter je weet te houden!