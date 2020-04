10 quizvragen over de Ronde van het Baskenland Komende week zou de Ronde van het Baskenland verreden worden in het noorden van Spanje, maar het coronavirus heeft er ook voor gezorgd dat deze rittenkoers niet doorgaat op de oorspronkelijke data. Met deze quiz zetten we de ronde toch in het zonnetje Wat weet jij allemaal over de Ronde van het Baskenland? Test het met deze tien vragen. Succes!

Ion Izagirre won vorig jaar de Ronde van het Baskenland, maar wie werd tweede?

Wie won vorig jaar drie etappes in het Baskenland?

Wie is de laatste Nederlandse winnaar van de Ronde van het Baskenland?

Wie is de laatste Nederlander op het eindpodium van de Ronde van het Baskenland?

Alberto Contador (2008, 2009, 2014, 2016) is recordhouder in de Ronde van het Baskenland met vier eindzeges, samen met nog één renner. Wie is dat?

Sean Kelly is (samen met Domingo Perurena) recordhouder wat betreft aantal etappezeges. Hoeveel etappes wist hij tijdens zijn carrière te winnen in de Ronde van het Baskenland?

Hoe vaak stond Davide Rebellin aan de start van de Ronde van het Baskenland?

Hoe oud was Chris Horner toen hij in 2010 de Ronde van het Baskenland won?

Wie is de laatste Italiaanse winnaar van de Ronde van het Baskenland?

In 2020 zou een jubileumeditie verreden worden van de Ronde van het Baskenland. Welk jubileum stond op de planning?

Valpartij! Niet attent in de kennis? Dan lig je bij de grote valpartij!

Dat was afzien! Geen slechte score, maar het had zeker beter gekund!

De Basken zijn trots! Met deze score krijg je een warm welkom van de Basken in het peloton!