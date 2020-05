WielerFlits Quiz: Tien vragen over de jarige Robert Gesink

10 quizvragen over Robert Gesink Robert Gesink is al jarenlang een van de vaandeldragers van het Nederlandse wielrennen. Hij debuteerde voor Rabobank en verliet de ploeg daarna nooit. In die jaren kende hij successen en tegenslagen. Wat weet jij over Robert Gesink? Test het in de WielerFlits Quiz. Succes!

We beginnen met een makkelijke vraag. De bijnaam van Robert Gesink is natuurlijk…

In de winter van 2004 maakte Gesink de overstap van de junioren naar de beloften. Bij welke continentale ploeg tekende hij zijn eerste contractje?

Opvallen deed Gesink pas het jaar daarna bij de opleidingsploeg van Rabobank, toen hij onder meer tweede werd in de Tour de l’Avenir. Wie moest Gesink voor zich dulden in het klassement?

Genoeg over de beloftenjaren van Gesink. In welke wedstrijd boekte de Nederlander zijn eerste profzege?

Gesink leek in 2008 hard op weg te zijn om Parijs-Nice op zijn naam te schrijven. Een slechte afdaling zorgde er echter voor dat de jonge coureur genoegen moest nemen met de vierde plaats in het klassement. In de afdaling van welke klim liet Gesink het gat?

Vijf keer nestelde Gesink zich in de top-10 van een grote ronde. In welke ronde kon de klassementsrenner zijn beste eindklassering noteren?

De Italiaanse najaarsklassiekers liggen Gesink goed. De Ronde van Lombardije wist hij nooit te winnen, maar in een andere Italiaanse (semi-)klassieker sloeg hij wel twee keer toe. In welke wedstrijd deed hij dat?

Hij zat er vaak dichtbij, maar in 2016 was het dan eindelijk raak. In de Ronde van Spanje boekte Gesink zijn eerste ritzege in een grote ronde. Op welke beklimming mocht hij het zegegebaar maken?

Helaas, wie het over Gesink heeft, heeft het ook over vallen en opstaan. Vaak moest de Nederlander tegenslagen overwinnen. Zo kwamen botbreuken meer dan eens in zijn carrière voor. Welk bot brak Gesink nog nooit?

Gelukkig kwam de Nederlander altijd weer terug. De machtige zege in de Grote Prijs van Québec 2013 staat misschien wel symbool voor de vechter Gesink. Welke coureurs mochten met de Varssevelder mee het podium op?

Oef! Werkte je oortje niet? Dat is te merken met deze uitslag!

Op het tandvlees! Een acceptabele score, maar het ging met de nodige moeite!

Uitstekend! Je hebt een heel goed resultaat geboekt met deze score. De complimenten van Robert!