WielerFlits Quiz: Tien vragen over de Amstel Gold Race zaterdag 18 april 2020 om 07:00

Op zondag 19 april zouden alle ogen in de wielerwereld gericht zijn op Nederland, want er werd in de Amstel Gold Race een opvolger voor Mathieu van der Poel gezocht. Iedereen heeft de bizarre finale van 2019 nog op het netvlies staan. Het coronavirus gooide roet in het eten voor de editie van dit jaar. Daarom deze quiz. Wat weet jij over ‘de Amstel’? Test het met deze tien vragen. Succes!



10 quizvragen over de Amstel Gold Race Op zondag 19 april zouden alle ogen in de wielerwereld gericht zijn op Nederland, want er werd in de Amstel Gold Race een opvolger voor Mathieu van der Poel gezocht. Iedereen heeft de bizarre finale van 2019 nog op het netvlies staan. Het coronavirus gooide roet in het eten voor de editie van dit jaar. Daarom deze quiz. Wat weet jij over ‘de Amstel’? Test het met deze tien vragen. Succes! Wanneer werd de Amstel Gold Race voor het eerst verreden? Goed. De Amstel Gold Race werd dus in 1966 voor het eerst verreden. Welke Nederlanders stonden er aan de wieg van deze Nederlandse klassieker? Mathieu van der Poel was vorig jaar de eerste Nederlander in lange tijd die de Amstel Gold Race op zijn palmares mocht bijschrijven. Welke landgenoot volgde hij op op de erelijst? Terug naar de editie van 2009, waarin drie coureurs op de Cauberg uit handen wisten te blijven van een aanstormende Philippe Gilbert. Met Karsten Kroon en Robert Gesink zaten er twee Nederlanders mee. Zij eindigden op de plekken twee en drie. Welke Rus moesten zij voor laten gaan? Alejandro Valverde is één van de beste heuvelrenners ter wereld. De Spanjaard stond in het verleden vaak op de favorietenlijstjes voor de Amstel Gold Race. Het lukte Valverde echter nog nooit om het af te maken. Maar hoe vaak eindigde hij op het podium? De Amstel Gold Race voor vrouwen werd tot dusver zes keer georganiseerd. Nederlanders op de erelijst zijn Debby Mansveld, Leontien van Moorsel, Anna van der Breggen en Chantal Blaak. Maar wie zijn de buitenlanders? De Cauberg is misschien wel de bekendste beklimming van de Amstel Gold Race. Maar wat is de maximale hellingsgraad van deze kuitenbijter? Eén renner slaagde erin om de Amstel Gold Race maar liefst vijf keer op zijn naam te zetten. Wie is deze coureur? Koersdirecteur Leo van Vliet reed als renner meerdere malen de Amstel Gold Race. Wat is zijn beste uitslag? Mathieu van der Poel won natuurlijk vorig jaar de Amstel Gold Race na een onmogelijke comeback. Maar welke coureurs mochten met Van der Poel mee het podium op? Pijnlijk… Zelfs Leo van Vliet kan niet geloven dat je dit neer hebt gezet! Dat had beter gekund! Je koos – net als Wilco Kelderman – niet overal in deze Amstel Gold Race-quiz de juiste route! Wat een score! Je hebt een uitstekende score neergezet, daar mag op gedronken worden! Alles goed! Als beloning kan je de finale van vorig jaar nóg een keer terugkijken met analyse van Michel Wuyts. Geniet ervan!

Deel je score in de reacties en daag je vrienden uit!