WielerFlits Quiz: Hoe goed ken jij Spaanse wielernamen? maandag 23 maart 2020 om 07:00

Hoe goed ken jij Spaanse wielernamen? Het is een gewoonte die wij niet kennen, maar in Spaanstalige landen wel: dubbele achternamen. Kinderen krijgen bij hun geboorte de achternaam van hun vader en moeder mee. Wielrenners kennen we vooral van hun eerste achternaam, maar soms verschijnt tijdens een wedstrijd of in een bepaald nieuwsbericht toch de volledige naam in beeld. Weet jij hoe de volgende tien Spaanse/Spaanstalige renners heten? Succes! De winnaar van de Tour de France 2019 kennen we als Egan Bernal. Maar wat is zijn volledige naam? Wat is eigenlijk de complete naam van Mikel Landa? Van Miguel Ángel López kennen we al drie namen. Maar wat is de volledige naam van de Colombiaanse klimmer? De nieuwe groeibriljant uit Colombia is Sergio Higuita, maar wat was ook alweer zijn volledige naam? Een oude bekende: Luis Léon Sánchez! Maar wat is zijn tweede achternaam? Ha! Het was wachten op deze man: Alejandro Valverde … ? Hij wist nog een rit te winnen in Parijs-Nice, maar wat is zijn complete naam? De achtste naam die we zoeken, gaat over de ene helft van die broers! Die ene sprinter van UAE Emirates, wat is zijn volledige naam ook alweer? De klassementskopman van EF Education First heet… Valpartij! Dat was geen best optreden, met als dieptepunt de valpartij! Een duimpje voor jou! Een prima score, maar zoals je ziet: Mikel kan er nog niet echt om lachen! Muy bien! Je krijgt een pluim én een lach van zijne koninklijke hoogheid Alejandro Valverde Belmonte! Tienes todo bien! Je hebt alles goed! Geweldig, dat mag gevierd worden!

