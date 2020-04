10 quizvragen over het werelduurrecord Vandaag is het precies een jaar geleden dat Victor Campenaerts een succesvolle aanval deed op het werelduurrecord. In Aguascalientes kwam hij tot 55,089 kilometer en verpulverde daarmee het record van Bradley Wiggins. Tien vragen over het werelduurrecord! Succes!

In aanloop naar Victor Campenaerts’ aanval op het werelduurrecord, kozen meer dan 40.000 bezoekers van Sporza.be welke naam het best past bij zijn recordfiets. Welke naam was het populairst?

In welke Afrikaanse staat bereidde Victor Campenaerts zich voor op zijn recordpoging?

Victor Campenaerts deed zijn aanval op de baan in het Mexicaanse Aguascalientes, waar de hoogte voor een lagere luchtweerstand zorgt. Op welke hoogte is de Aguascalientes Bicentenary Velodrome gelegen?

Met een afstand van 55,089 kilometer werd Victor Campenaerts de nieuwe houder van het werelduurrecord. Daarmee deed hij het beter dan Bradley Wiggins, wiens recordafstand bijna vier jaar standhield. Hoeveel meter verder dan de Brit reed Campenaerts?

Hoeveel Belgen gingen Victor Campenaerts voor als houder van het werelduurrecord?

Na zijn recordpoging kondigde Victor Campenaerts meteen aan dat hij pannenkoeken zou gaan eten op de Pannenkoekenboot in Dessel. Wie nam hij mee?

Wie was de eerste officiële houder van het werelduurrecord?

Welke vijfvoudige winnaar van de Tour de France was nooit houder van het werelduurrecord?

Wie heeft het werelduurrecord voor vrouwen in handen?

Ook Leontien Zijlaard-van Moorsel was houder van het werelduurrecord voor vrouwen. In 2003 kwam ze op de wielerpiste van Mexico-Stad tot een afstand van 46,065 kilometer, waarmee zij Jeannie Longo uit de boeken reed. Voor welke voetbalwedstrijd werd ze vervolgens gehuldigd?

Dat was niet al te best! De lat mag wat hoger liggen, geeft Victor aan!

Netjes! Het was even passen en meten, maar toch een goede score voor deze quiz!

Daar mag op gedronken worden! Uitstekend gescoord, daar mag je wel een drankje op pakken!