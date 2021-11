Situatie rondom Wout van Aert en Ilan Van Wilder: “Ik snap Nuyens en Team DSM wel”

Prachtig najaarsweer in de buitenlucht, maar in de wielerwereld was het de laatste week behoorlijk onstuimig. Het waren vooral twee juridische gevechten die de aandacht trokken: enerzijds de van de baan geschoven rechtszaak tussen Ilan Van Wilder en zijn ploeg Team DSM, anderzijds de nieuwe ontwikkeling in het geschil tussen Wout van Aert en Nick Nuyens.

Beide onderwerpen komen ruim terug in de nieuwe WielerFlits Podcast, waar Maxim Horssels en Youri IJnsen je ook tekst en uitleg geven over NFT’s. Daarnaast vertelt Sven Nys meer over de waarde van de cross nu Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel er niet bij zijn. Welke crosser kan – vooral ook qua persoonlijkheid – in hun voetsporen stappen? En kunnen zij het de drie lastig maken zodra ze terugkeren in het veld? Luister snel en laat ons in de reactie weten wat je ervan vindt!

