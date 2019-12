Het is eind december. Het wielerjaar 2019 is met al z’n hoogte- en dieptepunten voorbijgevlogen. Een jaar vol razend spannende klassiekers, slaapverwekkende wandeletappes, ijzingwekkende sprints, heroïsche bergetappes en alles daartussenin. Maar wat heb je nu onthouden van het afgelopen wielerseizoen? Je kunt het beide kerstdagen testen op WielerFlits!

Ook in deel 2 gaan we in dertig vragen kriskras door het wielerjaar. Ook na deze vragen hebben we niet alles van het afgelopen seizoen de revue laten passeren, maar toch wel een hele hoop.

De meeste antwoorden zijn met enig speurwerk zeker te vinden op jouw favoriete wielerwebsite, maar meedoen zonder op te zoeken is natuurlijk veel leuker!



Wielerflits Eindejaarsquiz 2019 – Deel 2 Wat weet jij nog van het afgelopen wielerjaar? Test je kennis! We beginnen deel twee weer met een eenvoudige vraag om er lekker in te komen: Gilbert voegde in 2019 weer een monument aan zijn palmares toe. Wie versloeg hij in de sprint op de wielerbaan van Roubaix? De Ronde van Vlaanderen was dit jaar een Italiaans feestje. Kent u de winnaars nog? Bij een hoop massasprints valt er afgaande op het frontale beeld wel af te leiden wie er wint. Maar bij deze wedstrijd niet. Er zat maximaal een halve fietslengte tussen de nummer een en zes. Tijdens welke wedstrijd gebeurde dit? Wie werd er bijna uit de Giro d’Italia gezet omdat hij klappen uitdeelde aan een supporter? Wie van deze renners won er afgelopen jaar geen monument? In welke koers werd deze foto gemaakt? Het wielerjaar zat vol met prachtige momenten. De Touretappezege van Thomas De Gendt is daar zeker een van. Weet je nog in welke stad hij zijn solo afrondde? En weet je nog welke twee Franse renners De Gendt in die bloedstollende laatste kilometer op de hielen zaten? Over glorieuze soli gesproken, die van Annemiek van Vleuten op het WK in Yorkshire mocht er ook wezen. Weet je nog op hoeveel kilometer van de finish ze haar winnende versnelling inzette? In de Ronde van Zwitserland deed deze in een zuurstokroze pakje gehulde renner ook van zich spreken met een lange solo. Hoe heet hij? Wie won er dit jaar twee keer op de mythische Madonna di San Luca? Wie van deze renners won de meeste koersen? Het afgelopen jaar werden ook heel wat beklimmingen geschrapt. Welke niet? In welke koers werd deze foto gemaakt? Van het tenue van welk team is dit een close-up? De Amstel Gold Race van Mathieu van der Poel staat in het geheugen van menig wielerliefhebber gegrift. Eerder die dag bood ook de dameskoers genoeg spektakel. Wie trok er aan het langste eind? Nu we het toch over de Amstel Gold Race hebben: weet je nog wie er die bewuste dag tweede werd achter Van der Poel? Welke renner uit onderstaand rijtje pakte ‘de dubbel’ tijdens de nationale kampioenschappen? Het moet de etappekoers met de minste hoogtemeters van allemaal zijn, maar desondanks staat de Healthy Ageing Tour dankzij het vele waaierwerk bekend als een van de zwaarste rittenwedstrijden voor vrouwen. Welke Duitse won de Noord-Nederlandse waaiermeerdaagse afgelopen jaar? Wie droeg er dit jaar de bergtrui in een grote ronde? In welke koers werd deze foto gemaakt? Wie was er dit jaar geen leider van het algemeen klassement in een grote ronde? Zo vader, zo zoon: welke wedstrijd hebben zowel Adrie als Mathieu van der Poel op hun palmares staan? Wie nam afgelopen jaar afscheid als profrenner? (meerdere antwoorden mogelijk) We sluiten af met wat open vragen. De gele trui vierde afgelopen jaar haar honderdste verjaardag. En voor het eerst sinds lange tijd droeg een Nederlandse renner weer de felbegeerde maillot jaune . Wie ging Mike Teunissen als laatste Nederlander voor? (Voornaam + achternaam) Welke renner heeft zich verstopt achter het logo van WielerFlits? (Voornaam + achternaam) Raymond Poulidor is een van de grote kampioenen die ons het afgelopen jaar ontvielen. Wanneer PouPou in 1987 een grote sportieve rivaal opzoekt die op zijn sterfbed ligt hoort hij: “Word je nu weer tweede, Raymond?” Wie sprak deze woorden uit? (Voornaam + achternaam) Peter Sagan veroverde dit jaar maar weer eens de groene trui in de Tour de France. Hoe vaak won hij het puntenklassement al? (getal) Van wie zijn deze woorden: “Grande casino… me like” Ik werd derde in Luik-Bastenaken-Luik en won de Giro dell’Emilia. Wie ben ik? (Voornaam + achternaam) Pelotonvulling Je rijdt de wedstrijd uit, maar mee met de voorste waaier kun je niet. Ach, wat geeft het. Meedoen is belangrijker dan winnen, toch? En er komt altijd weer een volgende wedstrijd… Meesterknecht Lang niet gek! Je kunt lang mee, maar als de grote tenoren aanzetten kom je net wat tekort. Kopman Goede score! Je behoort zonder twijfel tot de besten van het peloton. Grote klasse! Onverslaanbaar Waanzinnig knap! Je hebt alle vragen juist beantwoord! Je steekt net nog boven alle kopmannen uit en verovert de gele trui. Chapeau!

Deel je score in de reacties.