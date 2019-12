Het is eind december. Het wielerjaar 2019 is met al z’n hoogte- en dieptepunten voorbijgevlogen. Een jaar vol razend spannende klassiekers, slaapverwekkende wandeletappes, ijzingwekkende sprints, heroïsche bergetappes en alles daartussenin. Maar wat heb je nu onthouden van het afgelopen wielerseizoen? Je kunt het beide kerstdagen testen op WielerFlits!

In deel 1 gaan we in dertig vragen kriskras door het wielerjaar. Dan passeert de Tour de France de revue, dan gaat het weer over de Ronde van Vlaanderen. De vragen zijn soms kinderlijk eenvoudig. Maar ook de grootste kenners komen aan hun trekken, er zitten immers ook bijzonder pittige vragen bij. De meeste antwoorden zijn met enig speurwerk zeker te vinden op jouw favoriete wielerwebsite, maar meedoen zonder op te zoeken is natuurlijk veel leuker!



Wielerflits Eindejaarsquiz 2019 – Deel 1 Wat weet jij nog van het afgelopen wielerjaar? Test je kennis! Laten we beginnen met een eenvoudige vraag: wie won dit jaar de Tour de France? Deceuninck-Quick Step was de ploeg die afgelopen jaar het vaakst mocht juichen. Hoeveel zeges pakte het sterrenensemble van Patrick Lefevere? Volgend jaar vormen ze vanwege geen trio meer, maar dit jaar konden we nog van ze genieten. ‘El Tridente’ bracht Movistar desondanks niet de zo gewenste eindzege in de Tour de France. Wie waren de drie kapiteins op het blauwe schip?  Tijdens welke koers is deze foto gemaakt? Geen wegrenner won dit jaar zo vaak als Marianne Vos. Misschien wel haar meest spectaculaire overwinning boekte ze tijdens de Giro Rosa. In de etappe met finish in Piedicavallo dacht iemand anders te winnen, maar Vos wist haar in extremis nog de overwinning af te snoepen. Wie wist Vos toen te kloppen? De man op de foto zou de bolletjestrui wel dragen, maar niet winnen. Wie won het bergklassement wel tijdens de afgelopen Tour de France? In welke stad pakte Remco Evenepoel zijn eerste overwinning als wielerprof? Nog zo’n straffe Belg: in het Mexicaanse Aguascalientes denderde Victor Campenaerts zestig minuten lang over een wielerbaan met het werelduurrecord als eindresultaat. Weet u zijn exacte afstand nog? Tijdens welke koers is deze foto gemaakt? Egan Bernal won de Tour de France bij zijn tweede deelname. Razend knap, maar de Italiaanse wielerlegende Felice Gimondi presteerde dat al bij zijn eerste deelname. Dit jaar overleed Gimondi op 76-jarige leeftijd. Hij won zeer veel koersen, maar van de wedstrijden in onderstaand lijstje won hij er een niet. Welke? “Toen … ging had iedereen zoiets van: Oké, de alien is weg, nu begint de race voor mensen.” Wie hoort er in dit citaat op de puntjes te staan? Wie van deze renners verhuist komend seizoen niet van ploeg? Primož Roglič won al veel mooie wedstrijden, maar tot afgelopen najaar had hij nog nimmer de handen in de lucht mogen steken in een eendaagse wedstrijd. In welke koers brak hij die ban? Het is niet zo gek dat Primož Roglič omwille van zijn resultaten in de Italiaanse najaarskoersen tot favoriet werd bestempeld in de Ronde van Lombardije, maar dat feest ging niet door. Wie greep ook alweer de overwinning in het laatste monument van het seizoen? Voor Nederland was het liefst 38 jaar wachten op een opvolger van Hennie Kuiper in de Ronde van Lombardije. Maar Bauke Mollema maakte dus een einde aan die periode van droogte. Op welke klim ging hij aan? De Belgische wielerfans hoefden minder lang te wachten op een landgenoot als winnaar van Parijs-Roubaix. Hoeveel Belgen triomfeerden er het afgelopen decennium in de helleklassieker? Crossers die succesvol zijn op de weg: het is het afgelopen seizoen een van de wederkerende thema’s. Tim Merlier is er een mooi voorbeeld van: hij won het Belgisch kampioenschap, drie ritten in de Tour Alsace en een etappe in de Ronde van Denemarken. Welke door Merlier gewonnen koers hebben we nog niet genoemd? Zowel de zegeteller bij de mannen als bij de vrouwen werd aangevoerd door een coureur uit het Koninkrijk der Nederlanden. Dylan Groenewegen mocht tijdens het afgelopen seizoen vijftien keer juichen, Marianne Vos won liefst negentien koersen. Bij de heren staan drie renners op een gedeelde tweede plaats in dit klassement. Wie hoort er niet in het rijtje? Wie was de beste Belg in Milaan-San Remo? Op een fiets van welk merk van Rohan Dennis het WK tijdrijden? Geloof het of niet, maar Alexey Lutsenko zou ondanks twee valpartijen deze etappe op zijn naam schrijven. In welke etappekoers haalde hij deze straffe stoot uit? Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en de Brussels Cycling Classic zijn er voorbeelden van: in het wielrennen zijn er een hoop koersen die een vaste aankomstplaats hanteren. Dit kan de laatste jaren niet worden gezegd van de Gran Piemonte. Waar werd dit jaar gefinisht? Tijdens welke koers is deze veelzeggende foto gemaakt? Een rijtje ritwinnaars in de Tour: Dylan Groenewegen – Daryl Impey – Wout van Aert – Caleb Ewan. Wie is de volgende in het rijtje? Vrouwenkoersen mogen niet langer dan 160 kilometer zijn. Maar de langste dameskoers van van het jaar overschreed deze limiet. De vraag is natuurlijk: over welke Women’s WorldTour-wedstrijd hebben we het? Tijdens welke koers is deze foto gemaakt? Welke renner houdt zich schuil achter het logo van WielerFlits? De wereldkampioenschappen baanwielrennen waren een groot succes voor de Nederlandse selectie. Kirsten Wild werd de gevierde vrouw met twee wereldtitels. Met wie won ze de koppelkoers? Voor België was het WK baan een minder groot succes. Maar eremetaal werd er desalniettemin behaald. Welke Belgen werden tijdens de WK baanwielrennen derde op de koppelkoers? Tot besluit van deel 1: Welke twee Nederlanders streden er in de finale van de sprint om de wereldtitel? (selecteer twee antwoorden) Pelotonvulling Je rijdt de wedstrijd uit, maar mee met de voorste waaier kun je niet. Ach, wat geeft het. Meedoen is belangrijker dan winnen, toch? En er komt altijd weer een volgende wedstrijd… Meesterknecht Lang niet gek! Je kunt lang mee, maar als de grote tenoren aanzetten kom je net wat tekort. Kopman Goede score! Je behoort zonder twijfel tot de besten van het peloton. Grote klasse! Onverslaanbaar Waanzinnig knap! Je hebt alle vragen juist beantwoord! Je steekt net nog boven alle kopmannen uit en verovert de gele trui. Chapeau!

