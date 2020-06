Wielerdag Tom Dumoulin is een jaar uitgesteld wegens corona woensdag 10 juni 2020 om 19:47

De Tour de Dumoulin moet een jaar wachten op haar tweede uitgave. Vanwege het coronavirus is immers besloten dat de wielerdag van Tom Dumoulin niet doorgaat en wordt verplaatst naar 2021.

“Helaas is de Tour de Dumoulin 2020 geannuleerd wegens Covid-19”, laat Dumoulin via zijn social media weten. De tweede editie van het event stond gepland voor 4 oktober, maar de afweging tussen gezondheid, veiligheid, beleving en het financiële risico deed de organisatie besluiten om deze te verplaatsen naar 3 oktober 2021. “We hopen er in 2021 weer een fantastische editie van te maken”, aldus de klassementsrenner van Jumbo-Visma.

In oktober 2018 werd de Tour de Dumoulin in het leven geroepen, een evenement voor jong en oud waarmee Dumoulin vooral de wielerbeleving in Maastricht en Limburg wilde stimuleren. “Er is een enorm verschil in de populariteit van het wielrennen en het aantal jeugdige renners dat actief fietst. Er zijn maar weinig jonge renners die actief fietsen, en dat is gek. Nederlandse én Limburgse renners doen het namelijk erg goed”, zei hij bij de presentatie.

Helaas is Tour de Dumoulin 2020 geannuleerd wegens Covid-19. We hopen er in 2021 weer een fantastische editie van te maken!😃https://t.co/nWWyuMbSax pic.twitter.com/5Qwm82LD4W — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) June 10, 2020