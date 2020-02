Wieler Driedaagse van Alkmaar zoekt nieuwe organisator donderdag 13 februari 2020 om 15:10

De Wieler Driedaagse van Alkmaar is op zoek naar een nieuwe organisator, nu Alkmaar Sport heeft besloten om zich terug te trekken. Het sportbedrijf gaat zich richten op nieuwe evenementen en draagt graag de opgedane kennis en ervaring over. “We zijn van mening dat we niet structureel een bepaald evenement mogen ondersteunen”, zo vertelt Eddy Bakker.

De toernooidirecteur is trots op de voorbije jaren. “Alkmaar Sport heeft de handschoen opgepakt en drie edities georganiseerd. We zagen duidelijk een toenemende publieke belangstelling, een sterker deelnemersveld en meer bedrijven op het middenterrein. We hebben iets neergezet wat in de afgelopen twintig tot dertig jaar nooit heeft plaatsgevonden in het Sportpaleis.”

“De baansport en het Sportpaleis hebben door dit evenement een mooie boost gekregen. Als sportbedrijf faciliteren wij vrijwel alle sporten in Alkmaar. We ondersteunen niet structureel een bepaald evenement. Het mede organiseren van het EK wegwielrennen afgelopen zomer was bijvoorbeeld eenmalig”, aldus Bakker.

Alkmaar Sport zal de komende periode contact opnemen met geïnteresseerde partijen. “Maar we kunnen ons ook voorstellen dat een groep wielerliefhebbers of bedrijven de handen ineen slaan”, zo vertelt Suzanne Krul, de projectleider van de Wieler Driedaagse van Alkmaar. De afgelopen editie werd gewonnen door het Nederlands-Belgische koppel Niki Terpstra-Moreno De Pauw.