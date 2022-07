Wiebes verliest gele trui: “Waren net niet scherp genoeg na de tussensprint”

Lorena Wiebes heeft één dag kunnen ‘genieten’ van de gele trui. In de tweede etappe van de Tour de France Femmes moest ze het kleinood alweer afstaan aan haar landgenote Marianne Vos. “We waren net niet scherp genoeg na de tussensprint, daar maakten we een foutje”, concludeert Wiebes na afloop in gesprek met de NOS.

De 23-jarige sprintster moest na de tussensprint in Provins even op adem komen, net op het moment dat Marianne Vos, Elisa Balsamo, Silvia Persico, Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma doortrokken. “Ik moet altijd even herstellen na zo’n sprint en op dat moment lukte het me even niet om mee te springen. Ik had gehoopt dat er nog een paar rensters naartoe zouden springen, dan had ik misschien wel meegekund. Maar helaas.”

“We hebben er daarna nog alles aan gedaan om het weer terug te brengen, maar de samenwerking in de kopgroep was blijkbaar goed. Dat hebben ze slim gedaan. Ik had misschien niet voor de tussensprint moeten gaan, maar dat is achteraf.”

Wiebes had het ook nog even over de vele valpartijen tijdens de rit. “De wegen waren redelijk glad. Ik viel zelf ook in de neutralisatie. Sowieso was het met de wind echt super chaotisch. Iedereen wil voorin zitten en dan gaan ze er weleens bij liggen. Of ik heb kunnen genieten van het geel? Niet echt, zeker niet als je meteen valt in de neutralisatie. Maar verder was het wel een mooie wedstrijd om te zien.”