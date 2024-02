vrijdag 9 februari 2024 om 13:34

Wiebes trekt goede start door met nieuwe zege in UAE Tour: “Tegenwind maakte finale moeilijk”

Het seizoen van Lorena Wiebes is ijzersterk begonnen. Na twee dagen in de UAE Tour heeft de sprintster van SD Worx-Protime een score van 100% achter haar naam. “De tegenwind in de lange finale maakte het wel moeilijk”, erkende Wiebes na afloop van haar zege in Madinat Zayed.

“Het was soms ook wat gevaarlijk, want er was denk ik een grote valpartij net achter mij”, ging de Nederlandse kopvrouw verder. “Dat zijn momenten dat je voorzichtig moet zijn. Ik begon daarna wel vroeg met sprinten en was de gelukkige.”

Makkelijk zag het er niet uit in die laatste kilometer. “Liv AlUla Jayco kwam met veel tempo opzetten, maar onze ploeg deed het goed en Lotte Kopecky deed opnieuw een heel sterke lead-out”, vertelt Wiebes, die uiteindelijk Chiara Consonni en Clara Copponi tweede en derde zag worden.

Bij de tussensprints koos SD Worx-Protime de kaart-Kopecky. “Lotte wil graag seconden pakken voor klassement. Daarom was het beter voor mij om in haar wiel te blijven, zodat de rest geen secondes kon pakken”, aldus Wiebes, die zaterdag haar leiderstrui zal kwijtraken als de UAE Tour naar Jebel Hafeet trekt.