Wiebes sluit veldritcarrière niet uit: “Brand laat zien dat er mogelijkheden zijn”

Lorena Wiebes is momenteel de snelste sprintster ter wereld en rijgt de successen aaneen op de weg, maar de nog altijd maar 23-jarige Nederlandse heeft ook een passie voor de cross. Zo zal ze komende vrijdag aan de start verschijnen van de Superprestigecross van Niel. En verder? “Voorlopig is het nog geen specifiek doel, maar ik wil mijn opties wel openhouden”, klinkt het.

Wiebes heeft het in een persbericht van de Superprestigecross van Niel over haar liefde voor het veldrijden. “Bij de jeugd ben ik zelfs in het veld begonnen. Tijdens de winter reed ik elke zondagochtend met mijn club, de Uithoornse WTC, een wedstrijd en tot de nieuwelingen heb ik ook nog het NK gereden. Ik was helemaal niet zo goed, maar ik vond het veel leuker dan koersen op de weg.”

Toekomst als crosser?

Bij de nieuwelingen maakte Wiebes de overstap van het veld naar de weg en dit bleek al snel de juiste keuze. Toch is ze elke week nog wel een keer te zien op de crossfiets. “Elke woensdag werk ik met mijn oude club nog een veldrittraining af. Vorig jaar reed ik al twee wedstrijden in Kortrijk en Boom, dit seizoen wil ik opnieuw een aantal crossen in mijn programma inplannen. Of ik er een toekomst in zie? Voorlopig is het nog geen specifiek doel, maar ik wil mijn opties wel openhouden. Kijk maar naar Lucinda Brand. Zij laat zien dat er mogelijkheden zijn om het veld en de weg te combineren.”

Wiebes reed ruim twee weken geleden al de Nacht van Woerden en zal vrijdag dus te zien zijn in de Superprestige van Niel. Wat verwacht de (toekomstig) renster van SD Worx van de Jaarmarktcross? “Het zou mooi zijn om wat UCI-punten te verzamelen, maar dat wordt op dit parcours niet eenvoudig. Mijn eerste doel is om me te amuseren en niet uit wedstrijd gehaald te worden. Angst voor die steile afdalingen heb ik niet. Als sprintster ben je niet snel bang, hé. Laten we vooral hopen dat de remmen het blijven doen. Dan kijk ik veel meer op tegen de looppassages. Hopelijk moeten we vrijdag dus niet te veel van de fiets springen.”