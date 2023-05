Wiebes overvleugelt vluchters in slotmeters en wint weer in Vuelta a Burgos Feminas

Lorena Wiebes heeft na de eerste ook de derde etappe van de Vuelta a Burgos Feminas op haar naam geschreven. De Nederlandse – die vrijdag ook als eerste over de streep kwam, maar toen werd teruggezet naar plek drie – was de snelste in de massasprint. Het peloton kwam bijna te laat, maar met een uiterste krachtsinspanning wist Wiebes de zeven aanvalsters te overvleugelen.

Ook op dag drie van de Ronde van Burgos voor vrouwen was het parcours niet al te lastig. De 112,7 kilometer lange rit van Claeruega naar Aranda de Duero was overwegend vlak, al liep de laatste kilometer nog wel venijnig omhoog. Iets voor de puncheurs?

Acht aanvallers

In het openingsuur van de wedstrijd waren er de nodige uitvalspogingen, maar niemand kwam weg. Het tempo lag simpelweg te hoog. In het tweede deel van de rit kreeg Morgane Coston (Cofidis) dan toch wat ruimte. Verschillende rensters probeerden de oversteek maken. Sheyla Gutiérrez, Kathrin Hammes, Jessenia Meneses, Sofia Rodríguez, Debora Silvestri, Karolina Kumiega en Maria Paula Latriglia slaagden daarin met nog 26 kilometer te gaan.

Achter de acht koploopsters bleef het een tijdje hollen en stilstaan, wat de snelheid niet ten goede kwam. De kopgroep kon zo ruim driekwart minuut wegrijden. SD Worx begon vervolgens te rijden, maar kon het gat niet verkleinen. Sterker nog, met nog tien kilometer te gaan, was het verschil alleen maar opgelopen. De aanvallers hadden op dit punt een marge van een minuut en vijf seconden.

Komt het peloton te laat?

De kopgroep dunde op dit moment wel uit, want Rodríguez kon het tempo op een oplopende strook niet meer volgen. Met zijn zevenen zetten ze echter dapper voort. SD Worx, inclusief Demi Vollering, voerde het tempo nu wel flink op en kreeg daarbij ook nog eens hulp van AG Insurance-NXTG. Zo kwamen ze plots toch snel dichterbij. Op vier kilometer van het einde hadden de vluchters nog een halve minuut.

Bij het ingaan van de slotkilometer hadden de aanvalsters nog altijd meer dan tien seconden, maar voor de laatste, hellende lijn viel het een beetje stil. Ondertussen gaf Demi Vollering het volle pond voor Lorena Wiebes, die van heel ver haar sprint aan moest gaan. De Europees kampioene slaagde er zo in om in de laatste honderdvijftig meter nog voorbij de kopgroep te vliegen. Elisa Balsamo eindigde, in het spoor van Wiebes, als tweede. Vluchter Sheyla Gutiérrez werd derde.