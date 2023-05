Wiebes nog niet verzadigd na succesvol begin in Burgos: “Hoop nog eens toe te slaan”

Lorena Wiebes reed donderdag haar eerste wedstrijd sinds de Amstel Gold Race en won bij haar rentree in het peloton meteen. In de openingsrit van de Vuelta a Burgos Femina was de Europees kampioen veruit de snelste in de massasprint. “Mooi om al een rit op zak te hebben. Ik hoop nog eens te kunnen toeslaan”, laat ze op de site van SD Worx optekenen.

“Het was een lastige etappe”, zegt Wiebes over de 115,6 kilometer lange rit van Quintanaortuño naar Medina de Pomar. “Er stond veel tegenwind. Het ging er ook razendsnel aan toe op de laatste beklimming van de dag. Maar mijn ploeg Team SD Worx had het goed onder controle. Ik kon me klaar maken voor een sprint. In de finale heerste er chaos, waardoor onze lead-out niet als gepland verliep. Maar ik kon een goede positie bemachtigen en van daaruit mijn eigen sprint rijden.”

Wiebes is dankzij haar dagsucces ook de eerste leidster in de Vuelta a Burgos. “Morgen wacht een lastige finish bergop, waar we met de ploeg opnieuw voor de etappezege willen gaan. Daarnaast willen we geen tijd verliezen met Demi Vollering, want in de vierde etappe zal het algemeen klassement bepaald worden. Deze leiderstrui is mooi, maar het draait toch meer om ritzeges bij mij.”

