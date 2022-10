Wiebes neemt met zege afscheid van Team DSM: “Mooi om zo af te sluiten”

Lorena Wiebes reed vandaag haar laatste wedstrijd in het tenue van Team DSM. In Binche-Chimay-Binche wist ze de ploeg nog een mooi afscheidscadeau te bezorgen, nadat ze in Binche op overtuigende wijze naar de zege wist te sprinten. “Het is mooi om zo af te sluiten”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

Voor de Europees kampioene is het alweer haar 23ste zege van het seizoen. En het is voorlopig ook de laatste, aangezien ze met Binche-Chimay-Binche haar laatste wedstrijd van het seizoen heeft gereden. “Het is mooi om zo te eindigen, zeker omdat het de laatste koers was voor Team DSM. We hadden de hele tijd de controle over de wedstrijd. Met Francesca (Barale, red.) hadden we een renster in de kopgroep. We hoefden dan ook niet te rijden in de achtervolging. Dat was ideaal.”

De kopgroep – met daarin Barale – werd vlak voor de finish ingerekend en dus kregen we alsnog een sprint met een grote groep. Wiebes werd in de finale perfect gepiloteerd door de Britse Pfeiffer Georgi en wist het werk van haar ploeggenotes met verve af te ronden. “We hebben ons als team echt weer laten zien. Ik ben heel erg blij dat ik het dan mag afmaken. Om te winnen in deze trui, in mijn laatste koers voor Team DSM… Ik ben heel erg blij.”

Wiebes zal volgend jaar uitkomen voor Team SD Worx, waar ze als sprintkopvrouw zal worden uitgespeeld.