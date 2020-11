Wie wint de Vuelta: Roglic, Carapaz of Carthy ?

ADVERTORIAL – Met drie renners binnen één minuut, kunnen we ons opmaken voor een ongekend spannende ontknoping van de Vuelta a España. De Alto de la Covatilla vormt op zaterdag het strijdtoneel van de laatste confrontatie bergop tussen de drie titelkandidaten. Samen met TOTO blikken we vooruit op het slotweekend.

Een aankomst bergop en de vlakke slotrit naar Madrid. Zo ziet het slotweekend van de Vuelta 2020 eruit. Vooral naar de etappe van zaterdag met aankomst op Alto de la Covatilla wordt reikhalzend uitgekeken. De bergetappe naar het ski-oord in Salamanca is immers de laatste serieuze kans voor de titelkandidaten om het verschil te maken, of te beperken. De kans is aanwezig dat de onderlinge verschillen van doorslaggevend belang zullen zijn.

Roglic en de slotweek

Als leider het slotweekend ingaan vormt anno 2020 allerminst een garantie voor de eindzege. In de Tour verloor Roglic het geel daags voor het einde nog aan landgenoot Pogacar, terwijl in de Giro Tao Geoghegan Hart zelfs op de slotdag Jai Hindley nog uit het roze reed. Een dergelijk scenario van een machtswissel met het einde in zicht mag ook deze Vuelta niet uitgesloten worden.

Primoz Roglic beschikt over de beste kaarten om deze Vuelta te winnen, al is die eindzege nog alles behalve zeker. Met vier ritzeges is hij onbetwist de sterkste renner van deze Vuelta, maar in de rit naar de Angliru kraakte hij bergop. Zaterdag weten we of de voorsprong van 45 tellen voldoende zal blijken voor een tweede opeenvolgende Vuelta-zege.

De Ineos Factor

Richard Carapaz is de voornaamste uitdager van Roglic. De Ecuadoriaan van Ineos Grenadiers staat met nog enkele dagen te gaan op slechts 45 tellen van de Sloveen. Een achterstand die in een zware bergrit als sneeuw voor de zon kan verdwijnen.

Bovendien weten ze bij de Britse formatie beter dan welke ploeg dan ook wat ervoor nodig is om een grote ronde te winnen. Van de laatste 16 grote rondes legde de ploeg 8 keer beslag op de eindoverwinning. Een track record waar je U tegen zegt, wat de Girowinnaar van 2019 dit weekend van nog iets meer glans kan worden voorzien.

Wanneer twee honden vechten om één been …

Hoewel de meeste ogen gericht zijn op het duel tussen Roglic en Carapaz, is ook Hugh Carthy zeker niet kansloos voor de eindoverwinning. De 26-jarige Carthy rijdt een ijzersterke Vuelta, waarin hij tijdens de krachtsmeting op de Angliru zelfs overtuigend de sterkste renner bergop was. Dat hij in de tijdrit slechts 25 tellen op Roglic verloor, bewijst dat het met zijn vorm wel goed zit.

Een gokje op de Brit van EF Pro Cycling kan lucratief uitpakken. Wanneer hij zich dit weekend schaart in het illustere rijtje namen van Britse rondewinnaars, kan dat maar liefst 7,3 keer de inzet opleveren!