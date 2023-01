Wie rijdt ook alweer waar in 2023? Quiz: Speel mee en maak kans op het boek van Julian Alaphilippe

Het wielerjaar 2023 is met de Tour Down Under en de Vuelta a San Juan ook op het hoogste niveau begonnen. Dat betekent veel nieuwe truitjes in het peloton én we moeten wennen aan renners die een transfer hebben gemaakt naar een andere ploeg. Kortom: Wie rijdt ook alweer waar in 2023? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk dinsdag 31 januari 2023 om 23.59 uur antwoord op de vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3x het boek ‘Julian Alaphilippe – Regenboog’ (t.w.v. €22,50)

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Speel hier de WielerFlits Quiz!



Wie rijdt ook alweer waar in 2023? Quiz Voor welke ploeg koerst Zdenek Stybar in 2023? Voor welke ploeg koerst Lilian Calmejane in 2023? Voor welke ploeg koerst Mathijs Paasschens in 2023? Voor welke ploeg koerst Patrick 'Paddy' Bevin in 2023? Voor welke ploeg koerst David Dekker in 2023? Voor welke ploeg koerst Victor Koretzky in 2023? Voor welke ploeg koerst Atilla Valter in 2023? Voor welke ploeg koerst Jenthe Biermans in 2023? Voor welke ploeg koerst Franck Bonnamour in 2023? Voor welke ploeg koerst Martijn Budding in 2023? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.

Wat is jouw score van deze WielerFlits Quiz? Deel je uitslag in de reacties!