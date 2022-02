Wessel Krul voorafgaand aan profdebuut: “Een droom die uitkomt”

Wessel Krul maakte afgelopen winter de overstap van SEG Racing Academy naar Human Powered Health, de opvolger van Rally CT. Vandaag debuteert de Nederlander, in de Tour of Antalya, als prof. Voor de start van de eerste etappe sprak WielerFlits de 22-jarige sprinter.

Krul laat weten dat hij heeft uitgekeken naar de Turkse koers. “Het is toch wel een droom die uitkomt. De eerste wedstrijd: ik heb gewoon zin om lekker te knallen. Afgelopen jaar heb ik ook wel op dit niveau gereden, dus wat dat betreft is het vandaag niet heel veel nieuws. Maar het is nu wel voor een ander team, waarin er echt voor de winst gereden wordt, dus dat is wel anders.”

Van dat team heeft Krul een positieve indruk, laat hij weten. “Het niveau in de breedte is heel hoog, de jongens rijden echt hard. Maar het is erg leuk, ik zit goed op mijn plek. In december was ik met Arvid (de Kleijn, red.) en August (Jensen, red.) op trainingskamp om zo al wat jongens beter te leren kennen. In Portugal heb ik dan de rest gezien en dat was ook gewoon super leuk.”

Arvid de Kleijn

Met diezelfde Arvid de Kleijn, eveneens een sprinter, zal Krul komend seizoen veel koersen rijden. Hij zal dus regelmatig in dienst moeten rijden, maar krijgt ook zeker zijn eigen kansen. “Ik ben wel een iets andere sprinter dan Arvid. Hij is echt geschikt voor de pure massasprints, voor mij mag het wel wat lastiger zijn. We zullen zien wat het seizoen brengt, maar de ploeg heeft wel laten weten dat ze me echt zien als sprinter.”

In de Tour of Antalya zal Krul echter vooral in dienst rijden. “Hier zijn het voornamelijk echt vlakke etappes, dus hier zal ik er zijn voor Arvid”, vertelt hij, waarna hij uitlegt dat hij vandaag waarschijnlijk nog niet in de sprinttrein zit. “Vandaag zal je me eerder in de etappe zien. De belangen zijn groot en we hebben nog niet echt wedstrijden samen gedaan, dus zullen de jongens die al langer in het team zitten de lead-out doen.”

Een etappe winnen met de ploeg

“Het is wel de bedoeling om dat in deze wedstrijd te leren, zodat ik in de rest van het seizoen die taak ook op me kan nemen”, gaat Krul verder, die ook benadrukt dat leren niet het enige doel is in deze ronde. De ploeg is hier ook om een etappe te winnen. “We willen vandaag sowieso echt voor de winst gaan. Natuurlijk is het februari, het is vrij vroeg, maar we zijn in goeden doen en het zou in deze koers gek zijn als we tevreden zouden zijn zonder winst.”

Na de Tour of Antalya vertrekt Krul al gauw naar Portugal, waar hij de Ronde van Algarve zal rijden. “Vervolgens doe ik waarschijnlijk Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn. Daarna is het nog even zien wat het seizoen gaat brengen”, doet hij zijn programma voor de komende weken uit de doeken.