Wessel Krul onder het mes vanwege beknelde liesslagader

Wessel Krul kampt met een beknelling in zijn linker liesslagader. De 22-jarige renner van Human Powered Health zal eind november een operatie ondergaan om het euvel te verhelpen. Dat meldt Krul op Instagram.

“Na lange tijd hebben we eindelijk een duidelijke diagnose voor mijn probleem”, schrijft Krul. “Ik heb veel tests gedaan, die soms onduidelijk waren, wat het mentaal ook een moeilijke periode maakte. Ik heb last van een beknelde liesslagader in mijn linkerbeen. Gelukkig zal ik in de laatste week van november een operatie ondergaan.”

“Hopelijk herstel ik goed van de operatie. Ik heb het koersen enorm gemist en ik kan niet wachten om weer onderdeel uit te maken van het peloton, samen met mijn ploeggenoten. Ik zal terugkomen!”, aldus Krul, die vorige winter de overstap maakte van SEG Racing Academy naar Human Powered Health. Bij die Amerikaanse ploeg tekende hij een contract tot eind 2023. In zijn eerste seizoen als prof wist hij geen korte klasseringen te behalen. Begin juni kwam hij voor het laatst in actie, tijdens de ZLM Tour. Hij haalde de finish van de eerste rit niet.