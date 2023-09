dinsdag 19 september 2023 om 14:26

Wesley Kreder maakt drie weken na hartstilstand eerste fietstochtje

Wesley Kreder zit alweer op de fiets. De 32-jarige renner Cofidis, die drie weken terug een hartstilstand kreeg, heeft een foto geplaatst op X. “Mijn eerste buitenrit sinds mijn hartstilstand”, schreef hij daarbij.

In de nacht van 28 op 29 augustus kreeg Kreder een hartstilstand. Zijn echtgenote en schoonfamilie, die ter plaatse aanwezig waren, verleenden hem eerste hulp, waarna hij in allerijl werd overgebracht naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Kreder werd met spoed opgenomen, maar mocht na ruim een week – op woensdag 6 september – het ziekenhuis weer verlaten.

De renner blijkt last te hebben van een ontstoken hartspier- en hartzakje, ook wel bekend als Myocarditis. De ontsteking ontstaat meestal door een virus, zo laat de Hartstichting weten op haar website. “Ik ging op 28 augustus normaal naar bed en de volgende dag werd ik wakker in het ziekenhuis. Het was heel vreemd om mezelf daar aan te treffen, me af te vragen wat er nu eigenlijk was gebeurd”, blikt Kreder terug op een moeilijke periode.

“Ik verbleef een aantal dagen in het ziekenhuis om een reeks aan tests te ondergaan, en goed te herstellen voordat ik weer kon terugkeren naar huis. Ik voel me nu goed, het is moeilijk om voor te stellen dat ik twee weken geleden een hartstilstand heb gehad.” Zijn gezondheidssituatie wordt nog steeds in de gaten gehouden door een cardioloog en de artsen van zijn ploeg Cofidis.

“Ik heb nu de tijd nodig om goed te herstellen”

Het is volgens zijn Franse werkgever nog te vroeg om te praten over zijn verdere sportcarrière, maar Kreder hoopt wel weer terug te keren op het hoogste niveau. De Nederlander heeft – in samenspraak met zijn ploeg – wel meteen een punt gezet achter zijn seizoen. “Ik heb nog tijd nodig om goed te herstellen, maar ik hoop binnen een week of twee wel weer voorzichtig te kunnen fietsen.” Zijn eerste fietstochtje heeft hij inmiddels dus weer achter de rug.

“Aan de andere kant is het nu nog te vroeg om over mijn toekomst te praten. Ik wil graag mijn dierbaren, en dan vooral mijn partner en schoonfamilie, bedanken. Dat ze me in deze moeilijke tijd hebben gesteund. En ik wil ook het medische team heel erg bedanken. Het is nu niet de tijd om vooruit te plannen, maar om goed te herstellen en te genieten. Ik ben zo blij dat ik leef!”