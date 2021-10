Wesley Kreder liep gebroken rib en klaplong op in Parijs-Roubaix

De blessures van Wesley Kreder blijken toch zwaarder dan gedacht na zijn zware valpartij in Parijs-Roubaix. In eerste instantie leek de Nederlandse renner van Intermarché-Wanty-Gobert niets te hebben gebroken, maar uit nader onderzoek kwamen een gebroken linkerrib en een klaplong aan het licht.

Kreder maakte het nieuws zelf bekend op social media. “Deze week naar het ziekenhuis geweest om mijn ribben te laten controleren na mijn val in Parijs-Roubaix. Het blijkt dat ik een linkerrib heb gebroken en een klaplong heb opgelopen. Helaas was Parijs-Roubaix mijn laatste koers van het seizoen voor Intermarché-Wanty-Gobert”, schreef de 30-jarige renner, die in de Helleklassieker in de aanloop naar het Bos van Wallers door een andere renner in zijn val werd meegesleept.

Voor Kreder is met zijn val in Parijs-Roubaix een einde gekomen aan zijn periode bij Intermarché-Wanty-Gobert. Aan het einde van het seizoen verkast de Nederlandse renner naar Cofidis, waar hij een contract voor twee jaar heeft getekend.

