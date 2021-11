Wereldtop present in Monaco voor criterium van Matteo Trentin

Aankomende zondag staat de eerste editie van BeKING op het programma. Dit is een door Matteo Trentin georganiseerd criterium in het Vorstendom Monaco. De Italiaanse coureur is erin geslaagd om heel wat collega-wielrenners, velen woonachtig in Monaco, te strikken voor het wielerevenement.

Zo doen Tadej Pogačar en Primož Roglič, de regerende winnaars van de Tour de France en Vuelta a España, zondag mee aan het criterium. Ook drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, Sam Bennett, Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Geraint Thomas en Elia Viviani zijn van de partij. Er staan ook de nodige Belgen (zoals Philippe Gilbert, Jasper Stuyven en Tim Wellens) en Nederlanders (Wout Poels, Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle) aan de start.

Er doen in totaal veertig toprenners mee aan het criterium. Trentin wil met BeKING de relatie tussen profwielrenners en de lokale bevolking van Monaco versterken. De initiatiefnemer kijkt voornamelijk naar de jeugd. Zo organiseert Trentin ook een Kids Ride. Kinderen krijgen dan de mogelijkheid om samen te koersen met hun wielerhelden. Verder organiseert Trentin in de uren voor het criterium enkele wedstrijdjes voor het goede doel.

Trentin hoopt op deze manier zoveel mogelijk geld op te halen voor La Fondation Princesse Charlène de Monaco en La Fondazione Michele Scarponi. Ook het thema veiligheid komt tijdens een speciale conferentie aan bod. Trentin maakt zich al jaren hard voor een veilige wielersport, helemaal na de dood van zijn landgenoot Scarponi in 2017. De betreurde Italiaan zal ook uitgebreid worden geëerd tijdens deze conferentie over veiligheid.

Trentin hoopt van BeKING een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

