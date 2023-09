donderdag 14 september 2023 om 14:44

Wereldtitel levert Mathieu van der Poel nog een prijs op

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand augustus 2023 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot en met dinsdag 12 september stemmen op genomineerde renners, verdeeld over drie categorieën.

Bij de mannen ging de verkiezing in augustus tussen Mathieu van der Poel, het koppel Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip, Harrie Lavreysen en Jetze Plat. Bij de vrouwen waren Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Puck Pieterse genomineerd en in de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen Puck Pieterse, Maike van der Duin en Maike van der Duin.

Wielrenners van de maand, augustus

Wielrenner van de maand, augustus: Mathieu van der Poel (28, wegwielrennen)

Wereldkampioen worden na een enerverende solo. Mathieu van der Poel flikte het en schreef historie door op het WK wielrennen in Glasgow naar het goud te rijden en zo de regenboogtrui veilig te stellen. Na een loodzware koers reed hij ruim 20 kilometer voor de meet weg uit een kopgroep met Wout van Aert, Tadej Pogačar en Mads Pedersen. Zelfs een valpartij en een kapotte schoen hinderden hem niet om geschiedenis te schrijven.

Wielrenster van de maand, augustus: Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Op de WK-wegwedstrijd in Glasgow was Demi Vollering de uitgesproken kopvrouw van Nederland. Oranje maakte de koers hard en Vollering probeerde een paar keer weg te rijden, maar ze stuitte telkens op een ijzersterke Lotte Kopecky. De Belgische ging er met het goud vandoor. Daarachter leek Vollering genoegen te moeten nemen met brons, maar door een ultieme eindsprint wist ze nog het WK-zilver te grijpen. Op het WK tijdrijden werd Vollering zesde.

Talent van de maand, augustus: Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Met twee medailles op het WK mountainbike was Puck Pieterse een van de meest succesvolle Nederlanders op het Super WK in Glasgow. In haar eerste MTB-jaar tussen de elites wist ze zilver te winnen op het onderdeel Short Track, achter de geslepen Pauline Ferrand-Prévot, en in de olympische Cross Country veroverde ze een bronzen WK-medaille. Later in de maand werd Pieterse nog derde tijdens de Wereldbeker Short Track in Andorra.

Mathieu van der Poel, Demi Vollering en Puck Pieterse waren al (meer dan eens) maandwinnaar in hun categorieën, waardoor zij al verzekerd waren van een nominatie voor de verkiezing Wielrenner, Wielrenster en Talent van het Jaar 2023 die in december wordt uitgereikt.

Wielrenner van de maand 2023

Januari en februari: Mathieu van der Poel

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Thymen Arensman

Juni: Dylan van Baarle

Juli: Wout Poels

Augustus: Mathieu van der Poel

Wielrenster van de maand 2023

Januari en februari: Fem van Empel

Maart: Demi Vollering

April: Demi Vollering

Mei: Demi Vollering

Juni: Puck Pieterse

Juli: Demi Vollering

Augustus: Demi Vollering

Talent van de maand 2023

Januari en februari: Shirin van Anrooij

Maart: Shirin van Anrooij

April: Shirin van Anrooij

Mei: Puck Pieterse

Juni: Puck Pieterse

Juli: Puck Pieterse

Augustus: Puck Pieterse