zaterdag 2 maart 2024 om 13:41

Wereldkampioene Lotte Kopecky zegeviert voor de tweede keer in Strade Bianche

Lotte Kopecky heeft de Strade Bianche voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Worx-Protime won de sprint à deux tegen Elisa Longo Borghini in de straten van Siena. Demi Vollering mocht als derde mee op het podium. Voor Kopecky was het de tweede keer dat ze kon zegevieren in de Strade Bianche Donne.

De Strade Bianche voor vrouwen telde dit jaar 137 kilometer, een kilometer meer dan vorig jaar. Net zoals bij de mannen zijn er dit jaar meer hoogtemeters. Het aantal onverharde stroken is twaalf, goed voor zo’n 40 kilometer stof happen. Al viel dat laatste goed mee, want door de regen van de voorbije dagen lagen de stroken er wat nat en zwaar bij.

Kopgroep met Nederlanders

Een vroege vlucht hebben we niet te zien gekregen. Een aantal teams, waaronder Fenix-Deceunick, Lidl-Trek en Uno-X Mobility, namen al snel de controle over. De eerste aanvallen kwamen er op een zestigtal kilometer van de streep. Een groep van elf, met daarin onder meer Mischa Bredewold, Riejanne Markus, Yara Kastelijn en Amber Kraak, reed weg. Hun voorsprong steeg naar de minuut, maar ook het peloton stond niet stil.

Vollering en Longo Borhini opent finale

Kraak, Markus en Alena Amialiusik bleken de beste benen te hebben in de kopgroep en rukten zich los. In het peloton zette SD Worx-Protime zich samen met Lidl-Trek op kop. Af en toe kwam er een tempoversnelling, maar uiteindelijk bleef het uitgedunde peloton nog flink wat kilometers bij elkaar. Het laatste gaatje werd uiteindelijk gedicht – op 21 kilometer van de streep – door Elizabeth Deignan en Amanda Spratt.

De toppers begonnen eraan op 18 kilometer van de streep. Demi Vollering en Elisa Longo Borghini schudden voor de eerste keer écht aan de boom, waardoor de kopgroep steeds verder uitdunde. Marianne Vos en Katarzyna Niewiadoma slopen aandachtig mee, maar het viertal werd weer tot de orde geroepen.

Lidl-Trek versus SD Worx-Protime

Op Le Tolfde legde Niewiadoma haar troeven op tafel. De wereldkampioene gravel trok flink door, waarna alleen Vollering, Kopecky, Longo Borghini en Shirin van Anrooij konden aanhaken. Het viertal draaide niet goed rond, maar in de achtervolging kwam er niemand meer terug. De winnaar zat vooraan.

Van Anrooij moest er vervolgens af na een nieuwe prik van Vollering. De andere drie konden wel volgen, waarna Kopecky het dan weer probeerde. Deze keer sprong Longo Borghini op het wiel en moest Niewiadoma, met Vollering in haar wiel, het gat dichten. Niewiadoma slaagde er echter niet in om het gat te dichten – een aantal rensters konden zelfs terugkeren -, waardoor Longo Borghini en Kopecky voor de overwinning konden strijden. Het verschil met groep twee was wel nooit groter dan 20 seconden.

Strijd in laatste kilometer

Het duo reed samen naar de laatste kilometer. Longo Borghini verzorgde het tempo, maar Kopecky sprong op 500 meter van de streep impressionant uit het wiel. De wereldkampioene was duidelijk de sterkste en soleerde naar de zege. Longo Borghini moest vrede nemen met de tweede plaats. Vollering klopte elf tellen later Niewiadoma in de sprint voor plaats drie. In de top-10 vonden we met Van Anrooij (zesde), Markus (zevende) en Vos (negende) nog drie Nederlandse rensters terug.