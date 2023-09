vrijdag 29 september 2023 om 13:08

Wereldkampioene Ferrand-Prévot mist EK Gravel door coronavirus

Pauline Ferrand-Prévot was een van de blikvangers op het startlijst van het EK Gravel van zondag, maar de Française gaat niet van start in Oud-Heverlee. De regerend wereldkampioene gravel heeft namelijk positief getest op het coronavirus.

“Sinds de Wereldbeker in Les Gets gaat eigenlijk niets echt goed”, schrijft Ferrand-Prévot op haar Instagram-pagina. “Ik probeerde mijzelf verder te pushen voor een goed resultaat, maar vorige week tijdens het Test Event voor de Olympische Spelen in Parijs voelde ik mij weer moe en had ik geen energie.”

Dat gevoel zette zich deze week door. “Woensdag voelde ik mij ziek en nu blijkt dat ik weer geraakt ben door het coronavirus. Het plan was om mee te doen aan het EK Gravel, maar dat gaat niet gebeuren”, aldus de vriendin van Dylan van Baarle.

Ferrand-Prévot hoopt een week later, op zaterdag 7 oktober, wel haar wereldtitel in het gravel te verdedigen in Veneto, Italië.