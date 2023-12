woensdag 20 december 2023 om 22:00

Wereldkampioene Fem van Empel blijft tot eind 2027 bij Visma | Lease a Bike

Fem van Empel is ook de komende jaren kopvrouw van de ploeg van Visma | Lease a Bike. De ploeg die we jarenlang kenden als Jumbo-Visma heeft het contract van de wereldkampioene veldrijden opengebroken en verlengd tot eind 2027. Meerdere bronnen hebben dit aan WielerFlits bevestigd.

Bij de vrouwenploeg van Visma | Lease a Bike zal de 21-jarige Van Empel de komende vier jaar een van de speerpunten zijn. Ze kende op de weg ook een sterk seizoen met onder andere een elfde plaats in het eindklassement van de Giro d’Italia Donne en de zesde plek in de Tour de l’Avenir Femmes.

Van Empel behoort daarnaast al tot de absolute wereldtop in het veldrijden. De Brabantse veroverde afgelopen winter in Hoogerheide de wereldtitel. Dit veldritseizoen werd ze alweer Europees kampioene en won ze reeds twee manches in de Wereldbeker.

Bij de mannenploeg van Visma | Lease a Bike hebben Jonas Vingegaard (tot eind 2028) en Sepp Kuss (tot eind 2027) ook hun contract verlengd.