Wereldkampioene eSports Loes Adegeest voor twee jaar naar FDJ-SUEZ-Futuroscope

Loes Adegeest zet komend seizoen de stap naar de WorldTour. De 26-jarige renster, de huidige wereldkampioene eSports, heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij FDJ-SUEZ-Futuroscope, tot eind 2024. Momenteel koerst ze nog voor het UCI-team van IBCT.

Adegeest, dit seizoen goed voor een stapel top 10-uitslagen, kijkt uit naar haar nieuwe uitdaging. “De offensieve koersstijl van het team, de ontwikkeling die het heeft doorgemaakt en zijn professionaliteit spreken me erg aan. Ik ben dus erg dankbaar voor het vertrouwen dat het team in mij heeft gesteld en ik kijk ernaar uit om me bij hen aan te sluiten, bij te dragen aan de resultaten van het team en me verder te ontwikkelen in deze omgeving.”

FDJ-SUEZ-Futuroscope ziet in Adegeest een echte versterking. “We houden Loes al sinds het begin van het seizoen in de gaten. Bij elke koers maakte ze indruk door steeds te proberen de stereotype koersscenario’s te doorbreken”, zegt Stephen Delcourt, ploegmanager van het Women’s WorldTeam, in de aankondiging van de Nederlandse aanwinst. “We zijn ervan overtuigd dat Loes de komende jaren een waardevolle aanvulling zal zijn op onze ploeg.”