vrijdag 12 januari 2024 om 21:04

Wereldkampioene Emma Finucane grijpt ook Europese sprinttitel

Emma Finucane was al de regerende wereldkampioene op de sprint, maar nu mag ze zich ook de Europese kampioene noemen op het ‘koningsnummer’ van de baan. In Omnisport Apeldoorn versloeg de Britse de Duitse Lea Sophie Friedrich in twee heats in de finale.

Finucane (21) won afgelopen jaar haar eerste wereldtitel op de individuele sprint en mocht dus in de regenboogtrui aantreden in Apeldoorn. De Britse gaf meteen haar visitekaartje af door de snelste tijd neer te zetten in de kwalificatie. Daarna plaatste ze zich ten koste van de Poolse Paulina Petri, de Française Marie Divine Kouamé en de Duitse Emma Hinze voor de finale, waarvoor ze zich mocht klaarmaken voor een confrontatie met een andere Duitse, Lea Sophie Friedrich.

Ook de Duitse was niet de eerste de beste; tijdens de laatste drie wereldkampioenschappen keerde ze steeds met de zilveren medaille naar huis. Ook is ze een belangrijke schakel in de succesvolle sprintploeg van Duitsland. Een tweede Europese sprinttitel ging aan haar voorbij, want in de finale was Finucane in twee heats te sterk. Nadat de Britse al zilver had gehaald in de teamsprint, pakte ze nu een gouden medaille. De strijd om brons werd gewonnen door Hinze; Mathilde Gros greep net naast het podium.

Voor de Nederlandse vrouwen was het doek vóór deze derde dag al gevallen. Hetty van de Wouw had zich als zesde gekwalificeerd en stootte ten koste van de Italiaanse Miriam Vece door naar de kwartfinales. Daarin moest de Nederlandse in twee heats haar meerdere erkennen in de Duitse Friedrich. Steffie van der Peet, als negende gekwalificeerd, werd een ronde eerder al uitgeschakeld door de Française Marie-Divine Kouamé.

Ook de Belgische vrouwen moesten al vroegtijdig het sprinttoernooi verlaten. Boegbeeld Nicky Degrendele had de tiende tijd op de klokken gezet in de kwalificatie, maar werd vervolgens in de achtste finale uitgeschakeld door de Poolse Nikola Sibiak. Haar specialiteit, de Keirin, wordt zondag verreden. De andere Belgische, de pas 20-jarige Julie Nicolaes, werd in de zestiende finale uit het toernooi gereden door de Litouwse Miglė Lendel.