Wereldkampioene Annemiek van Vleuten komt dit seizoen toch nog in actie

Annemiek van Vleuten zal dit jaar toch nog een keer haar regenboogtrui showen in wedstrijdverband. De Nederlandse maakt namelijk deel uit van de selectie van Movistar voor de komende Ronde van Romandië (7-9 oktober).

Van Vleuten liep goed twee weken geleden bij een valpartij in de WK Mixed Team Relay een breukje op in haar elleboog, maar kon desondanks meedoen aan de WK-wegwedstrijd en wist tegen alle verwachtingen in de wereldtitel te pakken. We zijn nu bijna twee weken verder en Van Vleuten heeft klaarblijkelijk geen last meer van haar elleboog, aangezien ze haar opwachting zal maken in de eerste editie van de Ronde van Romandië voor vrouwen.

Van Vleuten is ook meteen de grote favoriete om de driedaagse rittenkoers te winnen. Na een pittige openingsetappe van en naar Lausanne, over geaccidenteerd terrein, krijgen de rensters op dag twee namelijk een serieuze bergrit voor de wielen geschoven. De finishstreep is getrokken op de slotbeklimming naar Thyon, na een klim van net geen zeventien kilometer aan 6,7%. In de slotrit naar Genève lijkt een (massa)sprint een realistisch scenario.

Van Vleuten krijgt in Romandië, het Franstalige gedeelte van Zwitserland, het gezelschap van de snelle Cubaanse Arlenis Sierra, de Serviche Jelena Erić en Sara Martín en Sheyla Gutiérrez uit Spanje.

Selectie Movistar voor Ronde van Romandië voor vrouwen (7-9 oktober)

Jelena Erić

Sheyla Gutiérrez

Sara Martín

Arlenis Sierra

Annemiek van Vleuten