Wereldkampioen Ryan Kamp: “Toen ik ging voelde ik mijn benen niet meer van de pijn” zaterdag 1 februari 2020 om 14:23

Ryan Kamp kroonde zich vanmiddag tot wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Daarmee bevestigde de Nederlander zijn status als topfavoriet. Na een intense openingsfase van het wereldkampioenschap was Kamp vanaf ronde vier ribbedebie. “Toen ik ging voelde ik mijn benen niet meer van de pijn.”

“Ik had een slecht gevoel aan het begin”, vertelt de wereldkampioen, die aanvankelijk in de achtervolging moest. “De Zwitsers en de Fransen gingen full gas, maar wij hebben met de Nederlanders uitstekend als team gewerkt. Het was geweldig! ”

“Ik heb een uur door een orkaan van geluid gereden. We konden elkaar in de wedstrijd niet meer verstaan, geweldig”, jubelt Kamp na. “Ik ben nu nog maar tweedejaars belofte, dat betekent dat ik volgend jaar het hele jaar in deze trui mag rijden!”