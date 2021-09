Wereldkampioen Per Strand Hagenes: “Ik wist dat het mogelijk was”

Per Strand Hagenes begon als een van de topfavorieten aan het WK voor junioren en de Noor voldeed aan de verwachtingen. De 18-jarige renner, binnenkort renner van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, kwam solo over de streep in Leuven.

Na afloop was Strand Hagenes uiteraard dolblij met zijn wereldtitel. “Ik wist dat het mogelijk was toen ik het parcours zag. Ik ben normaal namelijk vrij goed op korte en steile klimmetjes en reed in het verleden al goed in gelijkaardige wedstrijden. Maar om het dan ook af te maken… Dat is echt geweldig. Ik lag de nacht voor het WK in mijn bed en kreeg een hoge hartslag bij het idee dat ik vandaag wereldkampioen kon worden.”

De Noor moest in de finale wel opboksen tegen drie Fransen, maar werd ook wel een beetje geholpen door een valpartij vlak voor de Wijnpers, een van de korte hellingen op het parcours. “Ik moest daarvoor nog een gat dichtrijden op de kopgroep. Daarna moest ik het opnemen tegen drie Fransen. Ik wist dat ik als eerste moest beginnen aan de klim, om daarna volle bak door te gaan.”

“Er zat een Franse renner in mijn wiel. Toen ik achterom keek, zag ik echter dat ik meters voorsprong had. Toen was het gewoon kop omlaag en zo hard mogelijk pushen tot de finish.” Voor Strand Hagenes is de WK-wegtitel de ultieme bekroning na een uitmuntend wegseizoen. De Noor won eerder dit jaar ook al de Vredeskoers voor junioren en de One Belt One Road Nation’s Cup Hungary.